Naujų vėjų į verslą įneša vaikai

Jei į tėvų sukurtą įmonę įsijungia vaikai, dažnai toks verslas įgauna pagreitį. Tiesa, su viena išlyga – jei tėvai vaikams suteikia veiksmų laisvės.

Imtis šeimos verslo yra gana rizikinga, ypač jei jį kuria sutuoktiniai. Ne tik todėl, kad jei verslas pradeda nesisekti, liekama be stabilių pajamų. Neretai rūpesčiai dėl verslo virsta šeimyninės nesantaikos šaltiniu, o tada, kai ima byrėti šeima, įmonę vėl pastatyti ant kojų tampa dar sudėtingiau.

Kur kas labiau apsaugoti santykiai tarp tėvų ir vaikų, kuriančių verslą kartu. Tačiau čia dažnai iškyla problema, kad verslo įkūrėjams vis knieti diktuoti savo sąlygas. Vis dėlto tie verslininkai, kurie jaunąją kartą laiko lygiaverčiais partneriais, išlošia.

Kolektyvas atjaunėjo

Audrūnas Petrikaitis, UAB „Kavita“ ir „Optikos pasaulis“, bendraturtis yra sakęs, kad tai, jog sūnus ir dukra įsitraukė į verslą, – dviguba nauda.

„Tai labai gerai. Ne tik dėl to, jog galime būti ramūs, kad verslo neteks parduoti – jį perims vaikai. Jaunimas atneša ir naujų idėjų, turi savo požiūrį, kuris gerokai skiriasi nuo mūsų. Pavyzdžiui, kai pats anksčiau bandydavau į darbą priimti jaunų žmonių, man visi jie atrodydavo prasti darbuotojai, ką nors darantys ne taip. O kai pradėjo dirbti vaikai, jie natūraliai pritraukė savo bendraamžių, ir dabar kolektyvas tikrai gerokai atjaunėjęs“, – yra pasakojęs pašnekovas.

Daugiau idėjų

Kad į gimtinę sugrįžo ir į šeimos verslą įsitraukė sūnus, džiaugiasi ir Dainius bei Ilona Srėbaliai, UAB „Zuikio dainos“, dirbančios su prekės ženklu „cohost.lt“, bendraturčiai. Įmonė pajūryje teikia trumpalaikės nuomos administravimo paslaugą – „įdarbina“ tuščius būstus. Jų savininkams nereikia sukti galvos nei dėl reklamos, nei sutikti ir išleisti svečių, nei tvarkyti būsto – viskuo pasirūpina Srėbaliai.

Prieš tai stabilias pajamas gaudavusi įmonė šiemet nusiteikė spurtui, nes sūnus Mantas atsisakė gerai apmokamo, tačiau nelimpančio prie širdies finansininko darbo Vilniuje ir grįžo į Šventąją, kur prisijungė prie šeimos verslo.

Tarptautinį verslą Vilniaus universitete studijuodamas p. Srėbalius daug keliavo: pasinaudojęs programa „Work and Travel“ vieną vasarą praleido Amerikoje, vėliau mokėsi Marselio ir Lisabonos universitetuose. Būtent čia Mantas pirmą kartą išbandė „Airbnb“ nuomos platformą. Visą gerąją praktiką, kurią patyrė keliaudamas, jis pritaiko įmonėje.

„Sūnus turi įvairiausių idėjų. Mums su žmona galbūt užtektų to, ką esame pasiekę, bet jis užsidegęs padaryti kur kas daugiau, pasiūlyti naujų paslaugų. Dėl to tik džiaugiamės, tegul jaunimas tik daro, mes padėsime“, – yra sakęs p. Srėbalius.