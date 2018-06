Jaunimas sezoninio darbo ieško platformoje workis.online

Pasibaigus mokslo metams dažnas moksleivis ir studentas ieško darbo. Jaunuoliai įsidarbinti pradeda dar nepasibaigus mokslo metams, o trokštamiausi vasaros darbai – sezoniniai, paslaugų sektoriuje. Šiuolaikiškam jaunuoliui darbą padeda rasti ne darbo skelbimai laikraščiuose ar internete, o specialiai organizuojamos programos, pvz., „Vasaros darbų bankas“, ir net interneto platforma „Workis“.

Nors darbo intensyviai ieško jau nepilnamečiai, sulaukę 18 m. mokiniai ir studentai turi daugiau galimybių įsidarbinti. Besimokantys jaunuoliai vasarą pageidauja dirbti pardavėjais, padavėjais, pakuotojais, apklausų atlikėjais, medienos apdirbimo ir statybų darbininkais, vadybininko ir administratoriaus padėjėjais. Darbo biržos duomenimis, vasarą jaunimą labiausiai domina nekvalifikuotas darbas, jo ieško 57% 16–20 m. jaunuolių. Patraukliausi darbai yra sezoniniai paslaugų sektoriuje – viešbučiuose, restoranuose ir viešojo maitinimo įstaigose, o mažiausiai patrauklūs – žemės ūkyje.

Š. m. birželio 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruoti 22.022 darbo neturintys 16–29 m. amžiaus jaunuoliai, iš jų besimokantys – 2.595. Artėjant vasaros atostogoms mokiniai bei studentai laikinų įsidarbinimo galimybių ieško gana aktyviai. Tačiau pagrindine jaunimo darbo paieškų vieta tampa ne skelbimų skiltys spaudoje ar tinklapiuose, o tam specialiai sukurta platforma workis.online.

Sprendimas technologijų kartai

Jurgis Kovas, laikinojo įdarbinimo agentūros UAB „Biuro Baltic“, administruojančios platformą workis.online, generalinis direktorius, sako, kad mintis sukurti šią platformą kilo supratus, kokios svarbios šiuolaikiniam jaunimui yra technologijos.

„Pastebėjome, kad į įdarbinimo biurus ateinantys jauni žmonės, kol laukia savo pokalbio eilės, visi be išimties yra panirę į išmaniųjų telefonų ekranus, – teigia p. Kovas. – Workis.online idėja taip ir gimė – stebint ir ieškant geriausio būdo, kaip žengti koja kojon su karta, gyvenančia technologijų ritmu. Dabartinis jaunas darbuotojas nori gauti pasiūlymą iškart, tačiau kartu jis yra pasiruošęs jį priimti bei pateisinti darbdavio lūkesčius.“

Platforma skirta tiek jaunimui, ieškančiam laikino darbo, tiek darbdaviams, kuriems dėl įvairiausių priežasčių prireikia papildomų darbo rankų čia ir dabar. Darbdaviai platformoje gali nemokamai paskelbti apie laisvą darbo vietą ir jau per kelias minutes surasti reikiamą darbuotoją. 95% per workis.online paskelbtų darbo pasiūlymų yra užpildomi per pirmą parą.

Prisijungęs prie platformos darbdavys gali įkelti pasiūlymą, nurodyti tikslias darbo valandas, darbo pobūdį, nustatyti siūlomą užmokestį bei pateikti kitas svarbias darbo pasiūlymo detales. Greičiausiai, kad jau per pirmąsias keletą minučių jis sulauks kelių kandidatų, iš kurių galės išsirinkti tinkamiausią ar tinkamiausius.

Populiariausias – pajūris

Ligita Valalytė, Lietuvos darbo biržos direktorė, sako, kad kasmet didžiausia laisvų darbo vietų pasiūla sezoniniams darbams įregistruojama pajūryje (Klaipėdoje, Palangoje, Neringoje) ir Druskininkuose. Kurortuose darbdaviai daugiausiai ieško pardavėjų, kavinių ir restoranų darbuotojų. Anot jos, nepilnamečiams didesnės galimybės įsidarbinti yra didžiuosiuose miestuose.

Atlyginimas, kaip ir darbo pasiūla, didžiausias pajūryje. Vidutinis atlyginimas padavėjams ir viešbučių personalui prieš mokesčius Lietuvoje yra apie 450 EUR, tačiau pajūryje jis siekia 500 EUR, be to, iš kitų miestų atvykstantiems darbuotojams yra suteikiamas apgyvendinimas.

Anot J. Kovo, platforma workis.online šiemet taip pat sulaukė pajūrio verslininkų dėmesio. Dažniausiai siūlomi darbai – sezoniniai, apgyvendinimo ir maitinimo bei aptarnavimo srityse.

Keičiasi įpročiai

Darbo biržos direktorė atkreipia dėmesį, kad jaunų žmonių įpročiai darbinantis keičiasi. Anot jos, jaunuoliai yra motyvuoti, nori dirbti, drąsiau išsako savo pageidavimus, derasi dėl darbo užmokesčio ir kitų sąlygų. Jaunimas labiau pasitiki savimi, ieško jiems patinkančios veiklos, nesiima pirmo pasitaikiusio darbo. Jei darbas jiems nepatinka – meta ir ieškosi kito. Anot p. Valalytės, mokiniai ir studentai aktyviai ieško darbo dar nepasibaigus mokslo metams.

nuotrauka::1 right

Vis tik šiandien technologijos leidžia mažiau dėmesio skirti biurokratijai, daugiau – pačiam darbui. Workis.online platforma yra paremta procesų skaitmenizavimu, taigi sutarčiai pasirašyti ar jai nutraukti darbuotojas su darbdaviu net neprivalo susitikti akis į akį. Tiek darbdaviui, tiek darbuotojui užtenka turėti mobilųjį parašą, juo pasirašyti ir darbuotojas negaišdamas laiko gali vykti tiesiai į darbo vietą.

„Platforma automatiškai deklaruoja darbo santykių pradžią, skaičiuoja darbo valandas. Darbo terminui pasibaigus – deklaruoja darbo santykių pabaigą ir perveda atlyginimą į darbuotojo banko sąskaitą, o priklausančius sumokėti mokesčius – mokesčių administratoriui. Nebėra popierinių sutarčių, apskaita vyksta skaidriai, sutaupoma daugybė resursų“, – aiškina p. Kovas.