„Adform Lithuania“: šiandien darbuotojų rinka „karšta“

Užsienio šalių bendrovių investicijos aktyviai stimuliuoja Lietuvos ekonomikos kraujotaką. Praktika rodo, kad investicijos sujudina darbo rinką, keičia regionų veidą, o šalies verslą skatina stiebtis ir diegti gerąsias verslo praktikas.



Birutė Jurkšienė, danų kapitalo skaitmeninės reklamos programinės įrangos kūrėjos „Adform Lithuania“ darbuotojų įsitraukimo ir darbdavio žinomumo ambasadorė, sako, kad 2006 m., kai įmonė pradėjo veiklą Lietuvoje, vadovus iš Danijos stebino greitas įdarbinimo procesas, tačiau ir greitas sutarties nutraukimas, jei darbuotojas nusprendžia išeiti iš darbo. Mat Skandinavijoje darbuotojų įsipareigojimo darbdaviui laikotarpis – ilgesnis.

„Prieš 12 metų Lietuvos IT rinkoje nebuvo nieko panašaus į tai, kas dominuoja dabar. Taip, buvo daugybė potencialo, nuo tradicinių portalų kūrimo norinčių pabėgti ir iššūkio dirbant su sudėtingomis technologijomis ieškančių programuotojų, analitikų, kokybės specialistų. Pati IT rinka nebuvo subrendusi, tik kūrėsi „Agile“ judėjimas („Agile“ yra projektų valdymo metodika, paremta nuolatiniu užsakovo ir vykdytojų bendradarbiavimu – VŽ), naujo IT startuolio atsiradimas skambėdavo spaudoje kaip didžiulis įvykis“, – situaciją apibūdina pašnekovė.

Dabar „Adform Lithuania“ biuruose Vilniuje ir Kaune dirba 469 darbuotojai. Pasak p. Jurkšienės, šiuo metu konkurencija dėl darbuotojų didžiulė, nes dėl specialistų varžytis tenka ir su paslaugų centrais, ir su besikuriančiais startuoliais. Kita vertus, pašnekovė atkreipia dėmesį, kad ir programuotojų atlyginimai yra susivienodinę su kitose šalyse dirbančių IT specialistų darbo užmokesčiu.

„Pirmuosius penkerius metus įmonėje tikrai nebuvo didelės darbuotojų kaitos. Dabar ji smarkiai išaugo. Šiandien rinka „karšta“, – sako p. Jurkšienė.

2013 m. bendrovė atidarė padalinį Kaune. Pasak pašnekovės, antrojo biuro atidarymas padėjo išspręsti darbuotojų samdos problemą.

