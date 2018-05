Smulkiųjų patirtis: kodėl jie daro gerus darbus ir dar – tyliai

Norint stiprinti įmonės vardą, didelės lėšos nebūtinos. Kartais užtenka padaryti vieną kitą gerą darbą, tegul ir garsiai nesiskelbiant, tačiau tai neliks neįvertinta.

Verslo sėkmė matuojama ne tik pelnu, nors jis – vienas iš esminių kriterijų. Tačiau tiek klientai, partneriai, tiek visuomenė vertina ir įmonės reputaciją. O ji svarbi net ir smulkiausiam verslui.

Tarkim, pirkėjas gauna nekokybišką prekę arba darbdavys delsia atsiskaityti su darbuotojais – šiais visagalio interneto laikais tokia žinia gali plačiai nuvilnyti. Be to, tie, kurie lieka verslo apvilti, būtinai apie tai papasakoja savo draugams ir pažįstamiems, tad pastarieji irgi greičiausiai nenorės turėti reikalų su tokia įmone.

Taigi reputaciją susigriauti galima žaibiškai, nors sukurti ją trunka ilgai. Dar daugiau – daugelis smulkiųjų verslų gerus darbus daro tyliai.

Pastaruoju metu „Gazelė“ kalbino ne vieną verslininką, kuris apie dalijimąsi tuo, ką turi, užsiminė ne pasigirdamas, o tik dėl to, kad apie tai pasisuko kalba.

Paklausė, ko reikia

Pavyzdžiui, Giedrė Leitonė, UAB „Saulėtas ąžuolas“, valdančios drauge su vyru Eriku Leitonu įkurtą šeimos restoraną „5 Taškai“ Anykščiuose, direktorė ir savininkė, pasakojo, kad kurorte sukūrė ne tik 3 darbo vietas, traukos tašką miesto svečiams, bet ir apie pagalbą tiems, kurie gyvena vargingiau. Prieš Velykas p. Leitonė nuvyko į vietinį Raudonojo Kryžiaus draugijos skyrių paklausti, kuo galėtų prisidėti prie šventinio stalo, kurį organizacija padeda padengti – „5 Taškai“ kepė velykinius pyragus. Dabar jau rengiamasi kartą ar kelis per savaitę tiekti „5 Taškuose“ pagamintus karštus patiekalus senoliams.

Geriau padovanoja

Džiaugsmą pirkėjams, kurie dažniausiai yra dar ir kaimynai, dovanoja ir Loreta Švogžlytė, UAB „Gėlių burtai“ direktorė ir savininkė. Moteris sostinės Žvėryno rajone šių metų sausį atidarė floristikos studiją. Nors patirties šiame versle ji neturėjo, tačiau nuo pat mažų dienų mėgo gėles ir tas pomėgis jos niekad neapleido.

„Gal todėl ir verslo pradžia yra sėkminga. Nors prekiaujant gėlėmis ypač svarbu tiksliai apskaičiuoti, kiek gėlių įsigyti, aš vidutiniškai neparduodu vos 10% skintų žiedų. Žinoma, jei toms gėlėms, kurių neparduodu per 6 dienas, taikyčiau nuolaidas, gal tas procentas būtų dar mažesnis, tačiau taip nesielgiu“, – sako p. Švogžlytė.

Tokius žiedus ji verčiau dovanoja – dažniausiai kaimynystėje gyvenantiems vilniečiams, užsukusiems į naują gėlių parduotuvę susipažinti.

„Šios gėlės žydi dar ne vieną dieną, tačiau imti už jas pinigų jau nenoriu. Siekiu, kad pirkėjai įsigytų tik pačių šviežiausių gėlių, o tas, kurios kelias dienas jau yra pastovėjusios, išdalinu. Nes gėlės žmonės daro laimingesnius“, – pabrėžia „Gėlių burtų“ vadovė.