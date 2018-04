Kodėl verslą pradėti verta kuo anksčiau

Kuo daugiau dėmesio verslas skirs jaunimo verslumui skatinti, tuo didesnę grąžą jis gaus ateityje. Vis daugiau įmonių tai suvokia ir jaunuosius verslininkus skatina ne tik lėšomis, bet ir žiniomis bei drąsinimu.

Verslininkai nuo mokyklos suolo – taip apie savo karjeros pradžią pasakoja vis daugiau įmonių įkūrėjų, kurie verslo pradžiamokslį išėjo organizacijoje „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA). Daugiausia praktinių žinių jaunimas įgyja įsteigęs mokomąją moksleivių bendrovę (MMB).

Jaunimą „žaisti“ verslą labiausiai skatina LJA atstovai ir mokytojai, tačiau be verslo pagalbos šios organizacijos veikla būtų sunkiai įsivaizduojama. Ir jei anksčiau patys organizacijos atstovai belsdavosi į įmonių duris, ragindami prisidėti prie šios veiklos, dabar neretai pačios bendrovės tampa LJA partneriais.

Perduoda patirtį

Verslas gali organizaciją paremti pinigais, įvairiais prizais, tačiau dažnai pasirenkamas kitas kelias – įmonių atstovai tampa mentoriais, padedančiais jaunimui perprasti verslo pradžiamokslį, kuris būtinas kuriant ir parduodant savo produktą ar paslaugą.

„Būtent praktinis patyrimas padeda jauniems žmonės teorines žinias suasmeninti, suprasti, kur slypi jų stiprybės ar silpnybės, kaip atrodo darbas komandoje, kas yra kritinis mąstymas, problemų sprendimas, rizika ir atsakomybė. Visa tai padeda paruošti jauną žmogų šiandienos darbo rinkai ir jo ateities karjerai. Verslumas yra naudingas be išimties visose srityse, nes tai kompetencija, kuri padeda suvokti, kaip veikia organizacijos, komandos ir koks kiekvieno vaidmuo tame. Džiaugiuosi, kad mūsų programos dalyviai turi galimybę anksti pabandyti kurti verslą ir daryti klaidas, iš jų mokytis, nes realiame versle klaidos kainuoja labai brangiai“, – sako Andželika Rusteikienė, LJA direktorė.

Šiuo metu verslas yra duodančioji pusė, tačiau būti tarp jaunimo verta ir dėl to, kad taip didinamas įmonės žinomumas, o ateityje šis segmentas gali virsti bendrovės darbuotojais, klientais, partneriais.

LJA – pasaulinio „Junior Achievement“ tinklo narė, Lietuvoje veikianti nuo 1993 m. Mūsų šalyje JA programoje kasmet dalyvauja per 20.000 mokinių ir 350 mokytojų iš daugiau nei 300 mokyklų. Prie jaunimo ugdymo prisideda ir verslo atstovai, kurie ne tik konsultuoja mokinius praktinių užsiėmimų metu, bet ir priima mokinius „šešėliais“ į savo įmonę „Jaunojo kolegos“ dienos metu.

