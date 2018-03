„Fonterra“ CEO atsistatydina dėl prastų rezultatų Kinijoje

Vienos didžiausių pasaulio pieno perdirbimo bendrovių Naujosios Zelandijos „Fonterra“ vadovas Theo Spieringsas atsistatydina, nes Kinijoje kompanijos finansiniai rezultatai nučiuožė žemyn.

„Financial Times“ rašo, kad „Fonterra“ per pusmetį patyrė apie 348 mln. Naujosios Zelandijos USD nuostolių. Susirūpinimą rezultatais paaištrino 10.500 ūkininkų, kurie irgi yra kompanijos akcininkai, nuogąstavimai dėl Kinijos „Beingmate“, kūdikiams skirtų pieno mišinėlių, gamintojo veiklos.

2015 m. „Fonterra“ už 18,8% „Beingmate“ akcijų sumokėjo 756 mln. Naujosios Zelandijos USD. Tuo metu kompanija buvo Kinijos kūdikių mišinėlių rinkos lyderė. Per paskutinius penkis metus „Beingmate“ valdoma rinkos dalis susitraukė 70% ir dabar tesudaro 2,5% rinkos dallies. Be to, kompanija dvejus metus iš eilės patyrė finansinių nuostolių.

Pranešama, kad p. Spieringsas iš posto pasitrauks iki metų pabaigos. Vadovas bendrovėje dirbo 7 metus.

„Pradėjome naujojo generalinio direktoriaus paieškas ir tikimės, kad vadovų kaita bus sklandi. Viliamės, kad pradėjus dirbti naujajam vadovui, p. Spieringsas liks dirbti patarėju“, - „newstalkzb.co.nz“ cituoja kompanijos pranešimą.