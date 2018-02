Norite gyventi Sardinijoje? Nusipirkite čia namą už 1 Eur

Mažas miestelis Sardinijoje (Italija) siūlo naujakuriams įsigyti namus tik už 1 Eur. Tokiu būdu tikimasi ne tik pritraukti gyventojų, bet ir išsaugoti vietos tradicijas.

Ollolai miestelio valdžia vietovės likimu susirūpino dar 2015 m., kai gyventojų skaičius pasiekė 1.300, o per metus tegimė vos keli kūdikiai.

Miestelis interneto svetainėje „casea1euro.it“ paskelbė informaciją apie parduodamus namus. Efisio Arbau, meras, detalizuoja, kad siekiama už 1 Eur parduoti 200 akmeninių namų, tačiau, be abejo, yra ir papildomų sąlygų. Pirkėjas turės įsipareigoti investuoti 20.000 – 30.000 Eur į pastato renovaciją bei namą suremontuoti per trejus metus. Beje, parduoti nuosavybę bus galima tik po 5 metų, rašo „The Independent“.

Norinčiųjų pirkti nekilnojamąjį turtą paraiškų laukiama iki vasario 7 dienos. Miestelio valdžia sulaukė 120 susidomėjusiųjų, daugiausia iš užsienio.

Ollolai miesteliuke, apsuptame miškų, dar išlikę ir praktikuojami senieji kovos meta ir imtynės „S‘Istrumpa“. Taip pat miestelėnai puoselėja senuosius amatus.

Pasak p. Arbau, viliamasi, jog naujakuriai įpūs daugiau gyvybės ir padės išlaikyti nykstančias tradicijas.

Mėgina irgi kiti

Tai ne vienintelis Italijos miestelis, kuris ieško būdų, kaip spręsti demografijos problemas. VŽ rašė, kad Bormidoje, atokiame kalnų kaimelyje Ligūrijos regione, gyvena 394 žmonės. Daniele Galliano, kaimo meras, ieško būdų, kaip įpūsti gyvybės nykstančiai gyvenvietei. Pastaraisiais dešimtmečiais čia gyventojų sparčiai mažėjo, nes jaunimas išvyko į artimiausius didesnius miestus, kur darbo rasti lengviau.

Meras planuoja, kad visiems persikėlusiems gyventi į Bormidą ir išsinuomojusiems ar įsigijusiems nekilnojamojo turto, bus išmokama 2.000 Eur išmoka. Be vienkartinės išmokos naujakuriai viliojami ir mažomis būsto nuomos kainomis. Žadama, kad nedidelio būsto nuoma atsieis apie 50 Eur per mėnesį, erdvesnio – 120 Eur per mėnesį, rašo „Theguardian.com“.

Šveicarijos Albineno kaimelyje, netoli Leukerbado miestelio, Valė kantone irgi imtasi iniciatyvos, kaip pritraukti naujų gyventojų. Šeimoms, kurios nuspręs įsigyti ar pasistatyti namą kaimelyje bus išmokėta po 25.000 Šveicarijos frankų (21.500 Eur) kiekvienam suaugusiajam ir 10.000 Šveicarijos frankų (8.500 Eur) kiekvienam vaikui.