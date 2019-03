Klientų atpažinimo sprendimai vis lengviau pritaikomi verslui

Viena didžiausių verslo problemų – kaip surinkti, apdoroti ir tvarkyti jau turimus duomenis. Lietuvišką sprendimą siūlo projekto „Ondato“ komanda, kurios jau pradedamas diegti sprendimas leis duomenis apdoroti laiku, už adekvačią kainą ir be žmogaus įsikišimo.

Liudas Kanapienis, „Ondato“ vadovas ir vienas iš kompanijos įkūrėjų, pasakoja, kad 2014 m. jie įkūrė o vėliau kredito biuro „Creditinfo“ startuolių erdvėje „Creditinfo Sandbox“ su kolegomis ištobulino startuolį „Finpass“. Startuolio tikslas buvo kurti į žmogų orientuotus paprastus ir patogius fintech sprendimus. Komanda pristatė mobiliąją programėlę ir tinklo sąsają, kuri leidžia žmogui susikurti savo finansinį pasą – identifikuoti save internetu bei gauti visa reikiamą asmeninę finansinę informaciją: kredito reitingą, kredito istoriją ir susistemintą banko sąskaitos informaciją. Šia informacija žmogus gali dalintis su bet kuo. Visgi, vėliau verslininkai nusprendė orientuotis ir į verslo klientus, taip atsirado šiuo metu Baltijos šalyse jau veikiantis „Ondato“ projektas – verslo identifikacija visiškai automatizuotu būdu.

Konkurentų neturi

Anot p. Kanapienio, proceso metu naudojami dirbtinio intelekto ir biometrijos procesai, kuriuose žmogus nedalyvauja.

„Viena didžiausių verslo problemų – gauti ir patikrinti duomenis. Dabar didžioji dalis duomenų surenkama rankiniu būdu, neautomatizuotai. Pavyzdžiui, jeigu įmonė pakeičia pavadinimą ir iš UAB „Alytaus gėrybės“ tampa „Dzūkijos gėrybėmis“, banko duomenų bazėje vis tiek lieka senasis pavadinimas – tol, kol banko darbuotojas neatlieka korekcijos. Sprendimų tokioms problemoms spręsti yra, tačiau pasaulinio lygio sprendimai įkainoti neadekvačiomis sumomis, o didžiausia problema – duomenys nekokybiški, seni, neatnaujinti. Įsigilinę į šias problemas ir sukaupę patirties, kaip identifikuoti fizinius asmenis, tą patį principą pritaikėme ir verslui“, – pasakoja vadovas.

Anot jo, kito tokio projekto, kuris leistų kovoti su pinigų plovimu, nėra visame Baltijos šalių regione.

„Be to, turimos prieigos prie duomenų skirtingose šalyse suteikia galimybę plėsti teritoriją, nebereikia ir skirtingų duomenų bazių, prieigų, galima plėtoti vientisą kainodarą“, – vardija p. Kanapienis.

Kaip tai veikia?

Demonstraciniame „Ondato“ vaizdo įraše rodoma, kad kliento identifikacijos procesą sudaro keturi žingsniai. Pirmiausia, vartotojui atsidarius programą, surenkama informacija apie asmenį: nufotografuojamas jis ir jo asmens dokumento duomenys. Paskui dirbtinio intelekto ir biometrijos pagalba duomenys išanalizuojami, klasifikuojami, tikrinama, ar jie yra teisingi. Jeigu neaptinkama neatitikimų, informacija apie vartotoją patikrinama atsirinktose duomenų bazėse (pavyzdžiui, ar dokumentas nėra pavogtas, ar asmuo nėra ieškomas ir t.t.), galiausiai užkoduoti duomenys persiunčiami paslaugų gavėjui.

Projekto kūrėjai teigia, kad „Ondato“ pirmiausia patrauklus tuo, jog jį itin lengva naudoti vartotojui. Įmonėms nereikia jaudintis dėl to, kada ir kaip atnaujinti įvairių duomenų bazių informaciją, be to, įrankis leidžia iki 30% sumažinti operacijų išlaidas.

[infogram id="2079a9bf-d2a8-4e9c-8086-e12260ef0b02" prefix="rZC" format="interactive" title="TR: Ondana Citata (VS)"]

Dar daugiau galimybių

„Ondato“ kūrėjai sako, kad jų sprendimas gali būti reikalingas bet kokiam verslui, kuris yra įpareigotas veikti ir pažinti savo klientus pagal Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės įstatymą: elektroninių pinigų įstaigoms, advokatams, notarams, mokėjimo įstaigoms, bankiniams ir nebankiniams skolintojams, NT brokeriams.

„Šiuo metu daugiausia automatizuotų sprendimų diegiama finansų sektoriuje, nes šio sektoriaus atstovai yra įpareigoti pažinti savo klientą pagal pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Tačiau iš tiesų sprendimą būtų galima naudoti gerokai plačiau ir įvairesnėse verslo stadijose, nei kol kas suprantama rinkoje. Pavyzdžiui, degalinėje, norint išduoti kortelę įmonei ar užmezgant verslo santykius su nauju partneriu iš kitos šalies“, – komentuoja p. Kanapienis.

Nuo rinkimų iki lizingų

Jis pasakoja, kad, pvz., šiemet vienas į šalies prezidentus kandidatuojantis asmuo „Ondato“ sprendimu pasinaudojo rinkdamas paramą savo rinkiminei kampanijai – jį norintys paremti fiziniai asmenys galėjo save identifikuoti ne per banką, o per „Ondato“.

„Paramą norintis suteikti žmogus privalo identifikuotis. Tiems, kas nesinaudoja lietuviškų bankų paslaugomis, tai tampa problema. Pavyzdžiui, Lietuvoje negyvenantys lietuviai gali pervesti pinigus į kandidato rinkiminę sąskaitą iš kredito kortelės, tačiau tuomet nėra galimybės sužinoti, kas konkrečiai tuos pinigus pervedė. Šiuo atveju, „Ondato“ įdiegė supaprastintą būdą atpažinti asmenis ir suteikė galimybę užsienio lietuviams finansiškai palaikyti patinkantį kandidatą“, – aiškina p. Kanapienis.

Sprendimas gelbsti ir tuos vartotojus, kurie neturi galimybių prisijungti prie „ManoCreditinfo“ ir patikrinti informacijos apie save.

„Šiais laikais daug vartotojų sąskaitas turi tik užsienio bankuose, ne Lietuvoje, tačiau jie turi galimybę gauti kreditų ne bankinėse institucijose. Įsivaizduokite, jeigu žmogus neturi sąskaitos banke, neturi mobiliojo parašo, tačiau turi lizingą, ar ne banko kreditą, jis niekaip negali prisijungti prie šalyje veikiančių bankų sistemų. Su šiuo sprendimu vartotojai gali tai padaryti“, – pasakoja p. Kanapienis.

[infogram id="34712128-8d8d-4e7c-8f3e-c416d9c57b5d" prefix="TVy" format="interactive" title="TR:Ondano (VS)"]

„Creditinfo Sandbox“ – kredito biuro „Creditinfo“ sukurta finansinių inovacijų ekosistema, kurioje veikia fintech sprendimus kuriantys startuoliai. „Sandbox“ įmonės – nuotolinės klientų identifikacijos kūrėjai „Ondato“, duomenų analizės ir prognozavimo technologijų kompanija „Scorify“, IT sprendimus finansų institucijoms siūlantys „Fintegry“ bei išmaniosios aplikacijos „Finmill“, padedančios valdyti savo kasdienius finansus, kūrėjai.