Sąjungininkų ataka nekeičia Sirijos karo eigos ir neužkerta kelio cheminiam ginklui

Daug dūmų, mažai ugnies – taip galima apibūdinti šiąnakt JAV, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos įvykdytą raketų ataką Sirijoje, atsakant į Basharo Al-Assado cheminio ginklo panaudojimą. Anot ekspertų, ataka siunčia žinią, kad uždraustų ginklų naudojimas yra netoleruotinas, tačiau iš esmės nekeičia karo Sirijoje eigos.

Neatmestina, kad Assadas ateityje ir vėl gali griebtis cheminio ginklo atakų, taip mėgindamas atsverti rimtus kariuomenės nuostolius, patirtus per jau septynerius metus trunkantį konfliktą.

Robertas Fordas, buvęs buvęs JAV ambasadorius Sirijoje sako, kad JAV ir sąjungininkių ataka buvo svarbi, kad parodytų jų ryžtą neapleisti šio regiono bei neužmerkti akių prieš uždraustų ginklų naudojimą. Tačiau, jo teigimu, Assadas „dar kartą mus išmėgins“, atnaujindamas savo cheminius ginklus, kurie gali kompensuoti jo kariuomenės praradimus per užsitęsusį karinį konfliktą.

Prieš metus JAV, atsakydama į tokius Sirijos režimo veiksmus, jau įvykdė panašią ataką – „Tomahawk“ raketomis smogė Šairato bazei. Po metų prieš Assadą vėl teko griebtis analogiškų veiksmų.

Šį kartą raketų buvo du kartus daugiau, tačiau atakos rezultatai, ekspertų teigimu, yra abejotini. Prieš metus Šairate buvo sunaikinta per 20 Sirijos karinių lėktuvų – maždaug penktadalis turimų pajėgų. Tiesa, šiandien ši karinė bazė vėl veikia ir iš jos vėl kyla Assado pajėgų naikintuvai.

Realios problemos nesprendžia

„Tai tiek to žadėto Trumpo ilgalaikio atsako. Atrodo, kad siekta parodyti, kad cheminių ginklų naudojimas ateityje yra neleistinas ir atgrasyti. Tai yra gana siauras siekis“, - CNBC sakė Benas Taleblu, užsienio politikos ir saugumo analitikas Vašingtone veikiančioje organizacijoje „Foundation for Defence of Democracies“.

Jo teigimu, tai nėra ilgalaikis įsitraukimas, o 17 minučių trukmės operacija, kuri pasibaigė ir reikalai grįžta prie įprastinės vagos. Ekspertas taip pat pastebi, kad gana skirtingos žinutės, kurias siunčia prezidentas Trumpas ir Jamesas Mattisas, jo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, rodo, kad Vašingtonas neturi ilgalaikės strategijos Sirijoje.

„Pakartotiniai smūgiai prieš Assado cheminio ginklo arsenalą yra nuolatinis dalelės problemos sprendimas, užuot sprendus pačią problemą iš esmės“, - sako p. Taleblu.

„The Washington Post“ rašo, kad Damasko gatvėse žmonės šoka ir mojuoja Assado portretais, tvirtindami, kad Trumpui nepavyko jo ataka.

Baudžiamieji veiksmai prieš Assado cheminio ginklo arsenalą niekaip nekeičia jo pranašumo septynerius metus besitęsiančiame kare Sirijoje, kuris vis labiau artėja prie Assado ir jį remiančios Rusijos bei Irano pergalės. Šiuo metu Sirijoje yra apie 2.000 JAV karių, kurie rytinėje šalies dalyje padeda kurdų kovotojams, kovojantiems su „Islamo valstybės“ kovotojams, tačiau p. Trumpas anksčiau jau yra išreiškęs norą juos atšaukti namo.

Jimas Arkdeisas, nacionalinio saugumo analitikas, sako, kad kuo ilgiau Trumpo administracija neturės realaus plano dėl Sirijoje, tuo labiau auga galimybė, kad karinės pajėgos bus naudojamos neefektyviai. Anot jo, p. Trumpas dėl savo impulsyvių įrašų socialiniame tinkle „Twitter“ įspaudė save į kampą.

Brettas Bruenas, 2013-2015 m. dirbęs Baltųjų Rūmų tarptautinio įsitraukimo vadovu, sako, kad tokios atakos nedaro įtakos besitęsiančiam konfliktui.

„Paprastai kalbant, veikimas laukiant, kol Assadas pats iškels baltą vėliava veda prie kelio, kuriame buvome anksčiau, ir jis jau pasirodė neveiksmingas“, - sako jis.

Po atakos Assadas išplatino vaizdo įrašą, kuriame jis eina į darbą tarsi nieko nebūtų įvykę.

„Jeigu būčiau Assadas, galvočiau, kad reikalai šiandien vis dar juda teisinga linkme. Niekas iš to, ką kalbėjo Trumpas televiziją, realiai nepaveikė Sirijos konflikto“, - sako Faysalas Itani, „Atlantic Council“ bendradarbis.

„Jeigu tai yra viskas, Assadui turėjo palengvėti”, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašo Randa Slim, Artimųjų Rytų instituto analitikė.

Suteikė per daug laiko

Apie galimą ataką p. Trumpas paskelbė pirmadienį, kai jis teigė, kad sprendimas bus priimtas per 24-48 valandas. Vis dėlto, ataka buvo įvykdyta tik po keturių dienų. Henris Barkey, Artimųjų Rytų regiono ekspertas Pensilvanijos universitete sako, kad ilgesnio laiko prireikė, siekiant įtraukti į ataką britus ir prancūzus.

Vis dėlto, šiuo metu aišku, kad nei britai, nei prancūzai, nenori labiau įsitraukti į Sirijos pilietinį konfliktą, kur svarbiausiomis jėgomis išlieka Iranas ir Rusija. Prezidentas Trumpas, pranešdamas apie ataką, taip pat leido suprasti nemanąs, kad jo darbas yra išspręsti Artimųjų Rytų problemas.

„YouGov“ apklausa, kurią užsakė dienraštis „The Times“, rodo, kad vos penktadalis britų palaiko karo veiksmus Sirijoje, o 43% tai vertina neigiamai.

„Tai nėra kišimasis į pilietinį karą. Tai nėra siekis pakeisti režimą.“, - po atakos teigė Theresa May, Jungtinės Karalystės ministrė pirmininkė.

Kiti analitikai sako, kad prezidentas Trumpas suteikė per daug laiko Assado pajėgoms pasiruošti. Harry Kazianis, Nacionalinių interesų centro gynybos studijų vadovas, CNBC sakė, kad vos tik Trumpui paskelbus apie galimas būsimas atakas, Sirija ir Rusija pradėjo perkelti savo pajėgas arčiau Rusijos bazių.

Per tą laiką Rusija ir Assado pajėgos sustiprino oro gynybą aplink Sirijos sostinę Damaską ir dislokavo trumpo ir vidutinio nuotolio raketas „žemė-oras“ Mezzeho karinėje bazėje bei kitose miesto vietose. Keturių dienų galėjo užtekti ištuštinti ir tyrimų centrus bei sandėlius, į kuriuos taikėsi Vakarų sąjungininkai.

„Tai galėjo būti priežastis, kodėl Amerika sulėtino pasirengimą smūgiui – daugelis geriausiai tinkamų taikinių jau buvo perkelti į Rusijos bazes“, - sako p. Kazianis.

Anksčiau CNBC skelbė, kad JAV svarstė smogti aštuoniems Sirijos objektams, į kuriuos įėjo ir oro uostai bei karinės bazės.

„Kuriam laikui tai apsaugojo nuo dar vieno cheminio ginklo panaudojimo, bet po kurio laiko efektas išsisklaidė. Turime palaukti ir pažiūrėti, ar šį kartą bus kitaip“, - šios nakties ataką su įvykdyta prieš metus Šairate „The New York Times“ lygino Andrew J. Tableris, Naujųjų Rytų politikos instituto Vašingtone darbuotojas.

Tiesa, prezidentas Trumpas žadėjo dirbti su partneriais – JAE, Saudo Arabija, Egiptu ir Kataru, kad užtikrintų, jog Iranas nepasinaudotų pergale prie Islamo valstybe savo įtakos išplėtimui.

Tokia JAV pozicija yra labiau žalinga Assadui nei pats raketų išpuolis, sako Hassanas Hassanas, Tahriro Artimųjų Rytų politikos instituto vyresnysis darbuotojas.

Tačiau, kaip pažymi „The Guardian“, visą šią savaitę tvyrojęs nerimas, kad JAV ir Rusijos konfrontacija Sirijoje gali privesti prie Trečiojo pasaulinio karo, buvo gerokai išpūstas. Bent jau tokia ataka, kai Vakarų sąjungininkių raketos buvo paleistas tarsi apskaičiavus, kad jų poveikis reikštų kuo mažesnę eskalaciją kare, prie jo tikrai neprives.