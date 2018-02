Panaikinta keli šimtai neužimtų pareigybių

Ministerijose ir joms pavaldžiose įstaigose panaikinama bemaž 600 neužimtų pareigybių. Tai sudaro vos 1% nuo visų valstybės tarnyboje esančių pareigybių skaičiaus. Vyriausybė tikina, kad tai tik pradžia ir esą per šiuos bei kitus metus bus įgyvendinta esminė valstybės tarnybos reforma, kuri leis gerokai apmažinti biurokratijos skaičių.

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtam projektui, kuriuo sumažintas pareigybių skaičius viešajame sektoriuje. VRM pasigyrė, kad daugiausiai etatų „nupjaunama“ joje – 423.

„Ministerijoms buvo pavesta peržiūrėti pareigybes, kurios ilgiau nei vienerius metus jau yra laisvos, neužimtos. Ministerijų kanclerių susitikime priimtas bendras sprendimas dėl beveik 600 pareigybių panaikinimo. Šios pareigybės ilgai buvo neužimtos, nes ministerijoms tie darbuotojai nėra būtini“, – paaiškino Eimutis Misiūnas, vidaus reikalų ministras.

Šiuo metu valstybės tarnyboje yra nustatyta apie 57.000 pareigybių, beveik 3.000 iš jų šiuo metu yra neužimtos. Tad šįkart sumažinta vos 1% nuo visų etatų arba maždaug 15% nuo neužimtų.

Pasak VRM vadovo, vėliau šiemet „planuojama tolesnė viešojo sektoriaus pertvarka, o sektoriaus mažinimas gali paliesti ir realiai dirbančius žmones“. Kartu bus peržiūrimos viešosios paslaugos, dalis jų skaitmenizuojama.

Be to, tikimasi, kad per šiuos metus Seimas priims naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymą, kuris numato šios sistemos reformavimą, bent 7-10% sumažinant ir valdininkų skaičių.

„Visa viešojo sektoriaus pertvarka skirta pasirengti 2019-iesiems. Tikimės, kad tada įsigalios naujasis Valstybės tarnybos įstatymas“,– tikino p. Misiūnas.

Pernai priimtais sprendimais Vyriausybė maždaug 500 sumažino valstybės tarnautojų skaičių. Visa tai irgi buvo ilgesnį laiką neužimti etatai.