Premjeras prižarstė pažadų medikams ir kuriam laikui apramino jų protestus 

Premjeras Saulius Skvernelis pažadėjo medikams palengva, atsižvelgiant į biudžeto galimybes, didinti jų atlyginimus bei imtis struktūrinių reformų sveikatos apsaugos sistemoje.

Ketvirtadienį p. Skvernelis susitiko su protesto akciją prie Vyriausybės rūmų surengusiais darbo sąlygomis ir atlyginimais nepatenkintais medikais. Į taikų mitingą susirinko apie 1.000 dalyvių.

Po trumpo susitikimo su akcijos dalyviais kalbėdamas žurnalistams premjeras pirmiausia pasidžiaugė, kad „ši pilietinė akcija netapo politine“, nors „būta politinių jėgų ar atskirų politikų, norėjusių ja pasinaudoti savo politiniais tikslais“. Anksčiau ketvirtadienį p. Skvernelis pareiškė, kad rengiamas medikų protestas yra būdas pasirodyti politinėms jėgoms, už šio protesto stovi opoziciniai socialdemokratai su Gintautu Palucku priešaky.

„Susitikime su akcijos dalyviais aptarėme tuos pačius klausimus, kokius aptarėme ir su Medikų sąjūdžiu praėjusį gruodį. Pirmiausia sutarta, kad bus vykdomos aiškios struktūrinės reformos sveikatos apsaugos sistemoje, kas leis ilgainiui dar labiau didinti algas medikams. Antra, sutarėme, kad šiemet balandį pažiūrėsime, kaip vykdomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas, išlaikant planus dėl visų medikų atlyginimų kėlimo maždaug 20% nuo š. m. gegužės. Trečia, šiemet priimsime sprendimus, kad nuo kitų metų rezidentų algos būtų sujungtos su stipendijomis ir pavirstų draudžiamomis pajamomis. Galiu patikinti, kad nei vienu euru rezidentų pajamos dėl to nesumažės – rasime kompensacinius mechanizmus. Be to, dar šiemet Sveikatos apsaugos ministerija ieškos galimybių galbūt panaudoti europietiškus fondus rezidentų algų dar vienam kilstelėjimui“, – vardijo premjeras, priminęs, kad nuo š. m. sausio 1 d. rezidentų atlyginimai jau yra pakelti apie 10%.

Ponas Skvernelis taip pat priminė, kad kitų metų valstybės bei PSDF biudžetų projekto parengimas prasidės jau šiemet balandį-gegužę, tad juos rengiant irgi bus atsižvelgta į būtinybę dar pakelti ne tik medikų, bet ir daugelio kitų biudžetininkų algas.

Urtė Builytė, Medikų sąjūdžio atstovė, po susitikimo su premjeru žurnalistams teigė, kad „šios protesto akcijos tikslas ir nebuvo „išpešti naudos“ sau – mes tik norėjome atkreipti dėmesį į savo problemas, nes pernelyg ilgai tylėjome“.

„Norėjome išgirsti aiškią Vyriausybės veiklos programą, kaip bus sprendžiamos aktualiausios problemos. Išgirdome tam tikrus planus, dabar jų vykdymas yra Vyriausybės rankose. Mes akylai stebėsime, kaip tų pažadų laikomasi. Gavome garantijas, kad vyks struktūrinės reformos, kad bus keliamos algos. Tad jau balandžio mėnesį pasižiūrėsime, kaip tų duotų pažadų yra laikomasi“, – sakė p. Builytė.

Todėl Medikų sąjūdžio atstovai leido suprasti, kad kol kas atsisako tolimesnių protesto akcijų ar grasinimų surengti medikų streiką. Pirmiausia žadama įsitikinti, kad Vyriausybė vykdo duotus pažadus, tada spręstis, ką daryti toliau.

Vilniaus centre vykusi taiki medikų protesto akcija truko apie pusantro valandos.