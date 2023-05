V. Zelenskio atstovas: prezidentas paneigė, jog rusai užėmė Bachmutą

V. Zelenskis ir J. Bidenas Japonijoje. Brendano Smialowskio, (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Volodymyro Zelenskio atstovas spaudai sekmadienį paneigė, kad Ukrainos prezidentas savo komentaruose, duotuose Japonijoje vykstančio Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimo kuluaruose, patvirtino, jog Bachmutas atiteko Rusijos kariams.

„Prezidentas paneigė, kad Bachmutas buvo užimtas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Serhijus Nykyforovas.

Maskvai paskelbus apie Ukrainos rytuose esančio Bachmuto užėmimą, V. Zelenskis, paklaustas, ar Bachmutas tebėra Ukrainos rankose, atsakė: „Manau, kad ne“.

Anksčiau „Reuters“ skelbė, kad Ukrainos prezidentas sekmadienį netiesiogiai patvirtino, kad rusai perėmė šalies rytuose esančio Bachmuto kontrolę, ir pridūrė, kad iš miesto nieko neliko.

Paklaustas, ar Ukrainos pajėgos laikosi ir ar Rusija užėmė miestą, V. Zelenskis neatsakė visiškai aiškiai, bet teigė: „Turite suprasti, kad ten nieko nėra.“

„Šiandien Bachmutas yra tik mūsų širdyse“, – pridūrė jis.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos dar sekmadienio rytą pareiškė, kad Ukrainos rytuose esantis Bachmutas neprarastas. Rusijos privačios karinės grupuotės „Wagner“ vadas Jevgenijus Prigožinas jau šeštadienį skelbė, kad jo pajėgos visiškai perėmė miesto kontrolę, tačiau užsienio žiniasklaida to nepatvirtino.

Kijevo kariuomenė šeštadienį pranešė, kad Ukrainos kariai dalyvauja sunkiose kovose su Rusijos pajėgomis Bachmuto mieste Rytų Ukrainoje ir jo apylinkėse.

„Tęsiasi smarkios kovos dėl Bachmuto miesto. Be to, dienos metu priešas vykdė nesėkmingus puolamuosius veiksmus Bila Horos kryptimi“, - sakoma pranešime, minint kaimą į pietvakarius nuo Bachmuto. Per pastarąsias dvi savaites Ukrainos pajėgoms pavyko atgauti nedidelius teritorijos lopinėlius ten.

Liko tik griuvėsiai

Bachmuto praradimas būtų labai simboliškas ukrainiečiams, kurie, nepaisydami JAV užkulisinių patarimų sutelkti dėmesį kitur, atsižvelgiant į tai, kad miestas nėra strategiškai itin svarbus platesniame karo kontekste, jame kelis mėnesius ryžtingai laikėsi.

V. Zelenskis, Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimo, vykstančio Japonijos mieste Hirošimoje, kuluaruose sėdėdamas šalia JAV prezidento Joe Bideno leido suprasti, kaip sunku kalbėti apie Bachmutą.

Susitikimo metu J. Bidenas paskelbė apie naują ginklų paketą Ukrainai, kuri, kaip tikimasi, netrukus pradės plataus masto kontrpuolimą, kad išstumtų rusus iš dalies jų užimtos teritorijos.

Į paketą bus įtraukta amunicija, artilerija, šarvuočiai, sakė JAV vadovas, praėjus kelioms dienoms po to, kai sąjungininkams buvo uždegta žalia šviesa perduoti Ukrainai pažangius Jungtinėse Valstijose pagamintus naikintuvus F-16.

J. Bideno teigimu, „Jungtinės Valstijos ir toliau padeda Ukrainai reaguoti, atsigauti ir atkurti“.

„Mes taip pat remiame taiką“, – kalbėjo jis.

Šeštadienio vakarą rusai skelbė pergalę

Rusijos kariuomenė vėlai šeštadienį pareiškė, kad Ukrainos rytuose esantis Bachmuto miestas, tapęs ilgiausio mūšio nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios vieta, yra visiškai išlaisvintas.

„Dėl „Wagner“ puolimo dalinių puolamųjų veiksmų, remiant „Pietinio“ dalinio artilerijai ir aviacijai, buvo užbaigtas Artiomovsko miesto išlaisvinimas“, – nurodė Rusijos gynybos ministerija, pavartojusi ankstesnį rusišką Bachmuto pavadinimą.

Vladimiras Putinas pasveikino „Wagner“ ir nacionalinę kariuomenę su šiuo laimėjimu, sakoma Kremliaus pranešime, kurį citavo Rusijos naujienų agentūros.

Bachmute, druskos kasyklų mieste, kuriame kadaise gyveno 70 000 žmonių, vyksta ilgiausias ir kruviniausias mūšis per daugiau nei metus trunkantį Maskvos plataus masto puolimą Ukrainoje.

J. Prigožino pareiškimas nuskambėjo tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvavo Didžiojo septyneto (G-7) aukščiausiojo lygio susitikime Japonijoje.

