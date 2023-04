ISW: Kremlius gali pasinaudoti Velykomis ir reikalauti paliaubų

Celestino Arce Lavin („Zuma Press“ / „Scanpix“) nuotr.

Maskva gali bandyti pasinaudoti stačiatikių Velykų švente balandžio 16 d., kad atidėtų Ukrainos kontrpuolimą, ir paraginti nutraukti ugnį „iš pagarbos religijai“, kasdien atnaujinamoje ataskaitoje teigia Karo tyrimų institutas (ISW).

„Kremlius pasirinktinai ragino nutraukti ugnį per religines šventes, kad paveiktų padėtį fronte. Pavyzdžiui, Kremlius atsisakė paliaubų per 2022 m. stačiatikių Velykas, „kad nesuteiktų Kijevo nacionalistams pertraukos“ per Mariupolio mūšį“, – analitikus cituoja „The Guardian“.

Pasak Karo tyrimų instituto, Kremlius gali reikalauti Velykų paliaubų, nes tokia pauzė būtų neproporcingai naudinga Rusijos pajėgoms ir leistų joms užsitikrinti savo laimėjimus Bachmute bei pasirengti gynybai nuo Ukrainos 2023 m. pavasario kontrpuolimo.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pirmadienį skelbia, kad per pastarąją parą Ukrainos kariai nukovė 670 rusų okupantų, iš viso nuo karo pradžios 2022 m. vasario 24 d. likviduota maždaug 178.820 asmenų.

NYT: Ukrainai gali pritrūkti amunicijos

„The New York Times“ pirmadienį, remdamasis neseniai nutekintais Pentagono dokumentais, skelbia, kad Ukrainos priešlėktuvinė gynyba per kelias savaites gali pritrūkti amunicijos.

„Viename iš dokumentų, datuotame vasario 23 d. ir pažymėtame slaptumo žyma „Slaptai“, išsamiai aprašoma, kaip Ukrainos sovietinės laikų oro gynybos sistemos S-300, esant dabartiniam jų naudojimo lygiui, būtų išsekusios iki gegužės 2 d. Neaišku, ar nuo to laiko naudojimo lygis pasikeitė“, – nurodo „The Guardian“.

Taip pat nurodoma, kad Ukrainos priešlėktuvinės gynybos sistemos „Buk“, naudojamos kartu su S-300 apsaugoti svarbiems objektams nuo Rusijos oro pajėgų, gali susidurti su problemomis iki balandžio vidurio, o priešakinėje fronto linijoje esančius karius saugančios priešlėktuvinės gynybos gali visiškai sumažėti iki gegužės 23 d.

