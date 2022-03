Rusijos „antikrizinis paketas“: leis Vyriausybei indeksuoti pensijas, institucijos nebetikrins verslo

Rusijos dūmos posėdis. „Reuters"/„Scanpix“ nuotr.

Dėl sankcijų, Vakarų pritaikytų Rusijai dėl karo Ukrainoje, smarkiai prastėjant šalies ekonominei situacijai Rusijos valdžia atveria teisinį kelią skubiai indeksuoti pensijas, atsisako verslo įmonių planinių patikrinimų.

Rusijos Dūma penktadienį po pirmojo skaitymo pritarė vadinamajam „antikriziniam paketui“ – įstatymo projektui, kurio siekiama palaikyti šalies ekonomiką ir socialinę sferą Vakarų sankcijų akivaizdoje, praneša Rusijos valstybinis kanalas „Interfax“.

Įsigaliojus šiam įstatymui, Rusijos Vyriausybė turės teisę 2022 m. papildomai indeksuoti pensijas, keisti pensijų koeficientą bei fiksuotąją pensijos dalį, taip pat koreguoti minimalaus darbo užmokesčio bei pragyvenimo minimumo dydžius.

Be to, įstatymo projekte numatytas mažų bei vidutinių įmonių planinių patikrinimų moratoriumas iki 2022 m. pabaigos, o akredituotų IT organizacijų – iki 2024 m. pabaigos.

Nustatomos supaprastintos viešųjų pirkimų sąlygos ir procedūros.

Vyriausybei suteikiama teisė nukrypti nuo kai kurių licencijavimo ir akreditavimo normų, taip pat nuo kai kurių teisės aktų reikalavimų statyboms bei intelektinei nuosavybei.

Įstatymo projektą Rusijos vyriausybė dūmai pateikė ketvirtadienį vakare.

