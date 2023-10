Startavo naujas skrydžių skatinimo modelis: tiesioginio skrydžio į Londono centrą svarba Lietuvos ekonomikai

Beveik 100 mlrd. eurų – tiek ekonominės vertės per metus sukuria Londono Sitis, kuris yra vienas iš didžiausių finansų pasaulio centrų. Lietuvai tiesioginis susisiekimas su šiuo centru yra strateginės reikšmės. Dėl to, nepaisant „Brexit“ sukeltų iššūkių, skrydžiai į šį finansų centrą iš Vilniaus ir toliau bus vykdomi reguliariai – net penkias dienas per savaitę. Tam buvo sukurtas naujas skrydžių skatinimo modelis, įsigaliojęs nuo šių metų spalio 1 dienos.