Prancūzija sutiko tiekti Armėnijai karinę įrangą

Catherine Colonna. „Scanpix“ nuotr.

Prancūzijos užsienio reikalų ministrė Catherine Colonna antradienį lankydamasi Armėnijoje sakė, kad Paryžius sutiko tiekti karinę įrangą šiai nedidelei Pietų Kaukazo valstybei.

C. Colonna atvyko į Armėniją po to, kai praėjusį mėnesį Azerbaidžanas per žaibišką puolimą susigrąžino separatistinio Kalnų Karabacho regiono kontrolę.

„Prancūzija sutiko sudaryti būsimas sutartis su Armėnija, sudarysiančias sąlygas tiekti Armėnijai karinę įrangą, kad ji galėtų užtikrinti savo gynybą“, – po derybų, kuriose aptarė saugumo ir gynybos klausimus, žurnalistams sakė C. Colonna.

Prancūzijos vyriausioji diplomatė nesutiko pateikti daugiau informacijos.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Negaliu pateikti daug detalių. Galiu pasakyti tik tai, kad yra dalykų, dėl kurių Armėnija ir Prancūzija jau susitarė ir kurie yra vykdomi“, – sakė ji.

„Yra antra kategorija dalykų, kuriuos galime daryti su Armėnija“, – nurodė ji ir pažymėjo, kad abi šalys nesiekia eskalacijos regione.

Prancūzija, kurioje gyvena didelė armėnų diaspora, tradiciškai padėdavo tarpininkauti dešimtmečius trukusiame Armėnijos ir Azerbaidžano teritoriniame ginče dėl Kalnų Karabacho.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Catherine Colonna. „Scanpix“ nuotr.