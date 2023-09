Armėnija skelbia, kad iš Kalnų Karabacho pasitraukė daugiau kaip pusė gyventojų

Alaino Jocardo (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Iš Kalnų Karabacho į Armėniją pasitraukė daugiau kaip 65.000 armėnų, ketvirtadienį paskelbė Jerevanas.

„Iki ketvirtadienio ryto į Armėniją atvyko 65.036 jėga iš Kalnų Karabacho išstumti žmonės“, – nurodė Nazeli Bagdasarian, Armėnijos vyriausybės atstovė.

Prieš Baku puolimą separatistiniame Kalnų Karabache gyveno apie 120.000 etninių armėnų.

„Valstybė suteikia tinkamą būstą visiems, kurie neturi iš anksto nustatytos gyvenamosios vietos“, – pridūrė N. Bagdasarian.

Armėnai toliau masiškai bėga iš šio regiono, kurio kontrolę Azerbaidžanas susigrąžino per žaibišką praėjusios savaitės puolimą.

Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas ketvirtadienį apkaltino Azerbaidžaną vykdant etninio valymo kampaniją Kalnų Karabache ir sakė, kad visi armėnai artimiausiu metu paliks regioną.

„Armėnų išvykimas iš Kalnų Karabacho tęsiasi. Mūsų analizė rodo, kad artimiausiomis dienomis Kalnų Karabache neliks nė vieno armėno. Tai yra etninio valymo aktas, apie kurį jau seniai perspėjome tarptautinę bendruomenę“, – sakė N. Pašinianas savo ministrų kabinetui.

Sekmadienį Azerbaidžanas vėl atidarė vienintelį kelią, jungiantį Kalnų Karabachą su Armėnija – Rusijos taikdarių prižiūrimą Lačino koridorių – praėjus keturioms dienoms po to, kai Armėnijos separatistų pajėgos sutiko sudėti ginklus ir išformuoti savo pajėgas.

Kalnų Karabachas, tarptautiniu mastu pripažintas Azerbaidžano dalimi, buvo dviejų karų tarp daugiausia krikščioniškos Armėnijos ir daugiausia musulmoniško Azerbaidžano centre.

Be to, pareigūnai vis dar bando nustatyti daugiau kaip 100 žmonių, dingusių be žinios po pirmadienį įvykusio sprogimo degalų saugykloje, nusinešusio 68 žmonių gyvybes, buvimo vietą.

Alaino Jocardo (AFP/„Scanpix“) nuotr.