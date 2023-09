Lenkija pasienyje su Slovakija ketina įvesti patikrinimus

Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis. Marcino Banaszkiewiczo (IMAGO / „Scanpix“) nuotr.

Lenkija pirmadienį pranešė planuojanti įvesti pasienio kontrolę transporto priemonėms, atvykstančioms iš Slovakijos, siekdama kovoti su neteisėta migracija šiuo maršrutu.

Prieš imigrantus nukreipta retorika jau daugelį metų yra Lenkijos valdančiosios konservatorių partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS), kuri rengiasi kitą mėnesį vyksiantiems visuotiniams rinkimams, politikos akcentas.

Lenkija ir Slovakija priklauso Europos atvirų sienų Šengeno erdvei. Joje pasienio kontrolę leidžiama atnaujinti tik išskirtinėmis aplinkybėmis.

„Nelegalūs imigrantai keliauja vadinamuoju Balkanų keliu per Vengriją, Slovakiją, nes tarp Lenkijos ir Slovakijos nėra sienos, tik Šengeno siena“, – rinkimų kampanijos metu sakė Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis.

„Nurodžiau vidaus reikalų ministrui pradėti tikrinti tuos mikroautobusus, furgonus, lengvuosius automobilius, autobusus, kuriuose, kaip įtariama, yra nelegalių imigrantų“, – pridūrė jis. Jo žodžiai cituojami Lenkijos naujienų agentūros PAP pranešime.

Slovakijoje pastaruoju metu padaugėjo migrantų.

Per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius šalyje aptikta apie 24.500 nelegaliai atvykusių migrantų, dauguma – iš Serbijos per Vengriją. Slovakijos policijos duomenimis, per visus praėjusius metus jų buvo beveik 10.900, o prieš tai – tik po kelis šimtus per metus.

Slovakijos policijos viršininkas Stefanas Hamranas sakė, kad 97% nelegalių migrantų Slovakijoje prisistato sirais. Sirai pagal tarptautines taisykles negali būti sulaikyti ar deportuoti.

S. Hamranas teigė, kad atlikę administracines procedūras Slovakijoje, migrantai toliau keliauja į Vakarų Europą.

