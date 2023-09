V. Zelenskis sulaukė J. Bideno paramos

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį atvyko į Vašingtoną prašyti pagalbos kovojant su Rusija ir sulaukė JAV prezidento Joe Bideno paramos, nors susidūrė su skeptiškai nusiteikusiais respublikonais, kurie nori nutraukti pagalbos teikimą.

„Mes esame su jumis ir liksime su jumis“, – sakė J. Bidenas Ukrainos lyderiui po to, kai Baltuosiuose rūmuose susitiko jų vadovų komandos, kad išsiaiškintų V. Zelenskio reikalavimus suteikti daugiau ginklų Rusijos invazijai atremti.

J. Bidenui paskelbus apie naują JAV karinės pagalbos paketą, V. Zelenskis, dėvintis savo firminį alyvuogių spalvos džemperį, sakė, kad Ukraina „turi būtent tai, ko reikia mūsų kariams“.

Tačiau už tvirtų rankų paspaudimų prie didingo ministrų kabineto stalo ir solidarumo ženklų Ovaliajame kabinete slypėjo faktas, kad antroji V. Zelenskio kelionė į Vašingtoną karo metu buvo daug sunkesnė nei pirmoji.

Jei gruodį V. Zelenskis buvo sutiktas kaip didvyris, tai šį kartą per uždarus susitikimus JAV Kongrese jis desperatiškai bandė įveikti didėjantį respublikonų nuovargį nuo karo.

Griežtosios dešinės respublikonų įstatymų leidėjai stabdo Baltųjų rūmų reikalavimą, kad į bet kokį Kongreso priimtą biudžeto projektą būtų įtraukta dar 24 mlrd. USD (22,5 mlrd. Eur) karinė ir humanitarinė pagalba Kyjivui.

„Nėra alternatyvos“

J. Bidenas kartu su V. Zelenskiu teigė, kad nėra alternatyvos, kaip paremti finansavimą Ukrainai, ir pridūrė, kad „tikisi gero Jungtinių Valstijų Kongreso sprendimo“.

Vėliau kalbėdamas Nacionaliniame archyve V. Zelenskis sakė: „Aš patikinau prezidentą J. Bideną, kad mes Ukrainoje nepasiduosime, o jis mane patikino, kad Amerika bus su mumis tiek, kiek reikės.“

JAV prezidentas sakė, kad pirmieji JAV tankai „M1 Abrams“ atvyks į Ukrainą kitą savaitę, taip sustiprindami Kyjivo pajėgas, kovojančias su lėtai vykdomu kontrpuolimu prieš Rusijos pajėgas,

Naujausias JAV paketas taip pat sustiprintų Ukrainos priešlėktuvinės gynybos pajėgumus, o tai labai svarbu šiuo metu, kai šalis nuolat patiria Rusijos raketų ir dronų atakas.

Ukrainos vadovas į Vašingtoną atvyko iškart po dar vienos Rusijos raketų smūgių bangos. Maskva smogė keliems Ukrainos miestams, Chersone žuvo mažiausiai trys žmonės, daugybė žmonių buvo sužeista kitose vietovėse.

V. Zelenskis padėkojo J. Bidenui už „gyvybiškai svarbią Jungtinių Valstijų teikiamą pagalbą kovojant su Rusijos teroru, tikru teroru“.

Antrojo vizito Vašingtone metu V. Zelenskis nuvyko į Pentagoną, kur padėjo vainiką prie 2001 metų rugsėjo 11-osios išpuolių aukų memorialo.

Tačiau J. Bidenas atmetė prašymą dėl ilgesnio nuotolio ATACMS raketų, galinčių smogti iki 300 km atstumu, pranešė Baltieji rūmai.

Kongresas neturėtų „siųsti dar vieno tuščio čekio“

Svarbiausia V. Zelenskio vizito dalis tikriausiai buvo susitikimai labai susiskaldžiusiame Kongrese.

Respublikonų partijoje dominuojanti griežtosios linijos dešiniųjų frakcija vis atkakliau tvirtina, kad pagalbos tiekimas Ukrainai turėtų būti sustabdytas, nes Kongresas iki šiol patvirtino jau daugiau kaip 100 mlrd. USD (93,77 mlrd. Eur) pagalbą, įskaitant 43 mlrd. dolerių (40 mlrd. Eur) karinę paramą.

Kapitolijuje V. Zelenskį itin santūriai priėmė respublikonų Atstovų Rūmų pirmininkas Kevinas McCarthy, kuriam sunkiai sekasi suvaldyti partijos vidaus ginčus dėl JAV išlaidų Ukrainai.

Kai kurie respublikonai teigia, kad šiuos pinigus būtų galima geriau panaudoti JAV sienų apsaugai, be to, nerimaujama dėl Kyjivo kontrpuolimo tempo ir dėl to, kad dėl korupcijos Ukrainoje šie pinigai gali būti iššvaistyti.

Abejones skatina buvusio prezidento Donaldo Trumpo, kuris kitais metais greičiausiai vėl varžysis su J. Bidenu, nepritarimas didesniam finansavimui ir dažnai reiškiamas susižavėjimas Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Ši tendencija palietė ir dalį paprastai Ukrainai palankių respublikonų Senate, kur senatorius Rogeris Marshallas sakė, kad Kongresas neturėtų „siųsti dar vieno tuščio čekio Zelenskiui“.

Senato demokratų daugumos lyderis Chuckas Schumeris, vienas pagrindinių J. Bideno proukrainietiškos politikos rėmėjų, teigė, kad V. Zelenskis jam sakė: „Jei negausime pagalbos, pralaimėsime karą“.

Tuo tarpu Kyjivas stengiasi užsitikrinti tarptautinę paramą, o V. Zelenskis šią savaitę Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje Niujorke pareiškė, kad pasaulis turi tvirtai palaikyti ukrainiečius prieš Rusijos vykdomą genocidą.

Tačiau V. Zelenskis sumenkino nesutarimus su Lenkija, pasakydamas tik, kad yra dėkingas už Varšuvos paramą po to, kai Lenkijos premjeras pareiškė, kad daugiau nebeteiks ginklų Ukrainai, didėjant ginčui dėl grūdų eksporto.

Lenkų premjeras vėliau sakė, kad buvo neteisingai suprastas.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.