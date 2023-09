„Venipak“ įkūrėjas Nerijus Raudonis: „Turime ambiciją iš kurjerių tapti ryškiais el. komercijos rinkos žaidėjais“

Jau kurį laiką ant „Venipak“ automobilių matyti užrašas „Delivery Platform“ (liet. „Pristatymo platforma“). Anot bendrovės savininko ir įkūrėjo Nerijaus Raudonio, iš tikrųjų tai yra kur kas daugiau nei užrašas. Tai – ilgalaikė verslo vizija, kuri sutampa su šiuo metu kaip tik vykstančia aktyvia įmonės plėtra Europoje ir transformacija, siekiant iš kurjerinės bendrovės tapti prekybine.

N. Raudonis prognozuoja, kad kurjerių paslaugos ateityje turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. „Venipak“ pajamų, o pati įmonės veikla – kardinaliai pasikeisti.

„Jeigu šiandien kurjerių paslaugos sudaro apie 90 proc. sugeneruojamų pajamų, tai po 5 metų sudarys tik 10 proc., o gal ir mažiau. Bandome pakreipti „Venipak“ nauja kryptimi ir iš fizinio logistų darbo tapti prekybine platforma. Mūsų vizija – tapti didmenininku išskirtinai e. komercijai“, – apie ilgalaikius įmonės planus pasakoja. N. Raudonis.

Jo teigimu, e. didmenininko niša, kurioje turi ambiciją įsitvirtinti, yra visiškai neatrasta ir dar tik formuojasi: „Ieškojome būdų plėstis globaliai, bandėme dekonstruoti visą prekybinę grandinę ir atradome šią nišą, praktiškai neegzistuojančią ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Dabar visos e. parduotuvės dažniausiai dirba tiesiai su tiekėjais arba gamintojais, o mes norime pateikti geriausią lokalų pasiūlymą su greitu pristatymu bet kurioje didesnėje rinkoje vos per 24 valandas.“

Pradeda nuo Nyderlandų, dairosi į JAV

„Venipak“ įkūrėjas Nerijus Raudonis.

Vienas ryškiausių bendrovės strateginių žingsnių nauja kryptimi buvo kiek anksčiau šiemet paskelbtas Nyderlandų e. prekybos įmonės „Strengholt Entertainment“ įsigijimas. Šis sandoris bendrovei iškart atvėrė maždaug 4 mln. prekių krepšelį, kuriame rikiuojasi aukštos ir premium kategorijos produktai, ir leido iškart užimti didesnę prekybos grandinės dalį negu tik logistika.

Anot N. Raudonio, kryptingas „Venipak“ siekis – kiekvienoje didelėje Europos rinkoje, tokiose šalyse kaip Nyderlandai, Vokietija, Prancūzija, Italija, Didžioji Britanija, dirbti su pagrindiniais e. komercijos žaidėjais (angl. local heroes). Pavyzdžiui, Lietuvoje toks „vietinis herojus“ yra „Pigu.lt“, o Lenkijoje – „Allegro.pl“.

Bendrovės akiratyje – ir JAV milžinė „Amazon“, stipriausias globalus žaidėjas e. komercijoje. Anot N. Raudonio, tik 15 proc. JAV „Amazon“ prekiaujančių kompanijų parduoda savo prekes Europoje. Į Europos rinką per „Amazon“ žengti norintys individualūs tiekėjai susiduria su tokiais iššūkiais kaip išmuitinimas, nes kiekviena šalis turi savą specifiką, kelią pastoti gali kalbos barjeras, kai susiduri bent su 9 skirtingomis kalbomis. Dar vienas iššūkis – kiekviena Europos rinka turi ir savo PVM mokestinę bazę.

„Visa tai apsunkina individualių tiekėjų atėjimą į rinką. Tačiau, jeigu atsiranda tarpininkas, sugebantis atlikti adaptavimo funkciją, išsprendžiantis mokesčių klausimus ir netgi pasirūpinantis prekių asortimentu, tai paskatina dirbti su tokiu didmenininku kaip mes. Žadame siūlyti šią kompleksinę paslaugą ir padėti JAV tiekėjams išvengti iššūkių žengiant į Europos rinką“, – sako „Venipak“ savininkas.

Šiam tikslui „Venipak“ planuoja Europoje sukurti apie dvidešimt visapusiško užsakymo išpildymo (angl. e-fulfillment) centrų, kuriuose paskirstys tam regionui aktualiausias prekes.

Naujai krypčiai – nauja vadovė

Nuo rugsėjo prie „Venipak“ vadovų komandos prisijungė ir didelę patirtį e. komercijoje turinti Sabina Bačiulienė, tapusi įmonės globalios verslo plėtros vadove. Tai – visiškai nauja pozicija, kurios atsiradimas yra tiesiogiai susijęs su aktyvia plėtra Europoje ir iš kurjerinės bendrovės tapti prekybine.

„Venipak“ vadovų komanda iki šiol Baltijos šalių mastu atlieka logistikos verslo valdymo funkcijas – jie atsakingi už finansus, pardavimus, personalą. Nyderlanduose „Venipak“ turi grupės vadovą, kuris rūpinasi globalia plėtra, išėjimu už Baltijos šalių ribų ir ieško būdų, kaip vystyti verslą neapsiribojant vien tik logistika.

Sabina Bačiulienė, „Venipak“ globalios verslo plėtros vadovė.

S. Bačiulienės pareigos šiame vadovų kontekste išsiskiria tuo, jog ji bus atsakinga būtent už e. didmenininko rolės stiprinimą ir kompanijos vystymo organizacinę dalį, glaudžiai dirbs su komandomis Nyderlanduose ir Lietuvoje.

„E. komercijos rinka yra be galo plati ir eksponentiškai auganti, o mūsų komanda turi visas galimybes eiti gilyn į šią nišą. Be to, jau dabar galime pasiūlyti rinkai patrauklius, inovatyvius, gerą vartotojo patirtį užtikrinančius sprendimus. Augančiai e. komercijai reikia logistinių sprendimų, tokių kaip sandėliavimas ir transportavimas, tad matau didelį ir dar neišnaudotą potencialą jų vystymui“, – sako S. Bačiulienė.