Vašingtone V. Zelenskis tikisi išsklaidyti karo nuovargio atmosferą

Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas. Spencerio Platto (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį antrą kartą lankosi Vašingtone, siekdamas gauti naujos pagalbos kovai su Rusijos invazija, nors JAV įstatymų leidėjai jau, regis, ima jausti karo nuovargį.

V. Zelenskis vyks į Baltuosius rūmus derybų su prezidentu Joe Bidenu ir į Pentagoną tartis dėl daugiau ginklų, įskaitant ilgesnio nuotolio raketas, kad sustiprintų Ukrainos pajėgas.

Tačiau svarbiausias susitikimas greičiausiai bus su JAV Kongreso respublikonų ir demokratų lyderiais, iškilus grėsmei, kad bus užblokuotas naujas daugiamilijardinės pagalbos Kyjivui paketas.

Baltieji rūmai teigė, kad Ukrainos vadovo vizitas vyksta išties svarbiu metu, Ukrainos kontrpuolimui įžengus į rudenį.

V. Zelenskis atvyks iš Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Niujorke, kur jis paragino pasaulį tvirtai palaikyti Ukrainą prieš Rusijos vykdomą karą, kurį jis pavadino genocidu.

Jis paprašė amerikiečių ir toliau teikti paramą, kurią Vašingtonas skiria nuo 2022 metų vasario, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.

JAV skyrė daugiau kaip 43 mlrd. USD (40 mlrd. Eur) karinės pagalbos.

„Esame finišo tiesiojoje“, – antradienį CNN sakė jis.

Perspėja dėl karo nuovargio

Tačiau V. Zelenskio kelionė į Vašingtoną labai skirsis nuo jo pirmojo vizito karo metu 2022-ųjų gruodį, kai jis slapta atskrido ir buvo šiltai sutiktas Baltuosiuose rūmuose ir Kapitolijuje.

Šį kartą didėja abejonės dėl JAV pagalbos ateities, griežtosios linijos respublikonams pareiškus, kad nepritars finansavimui siekiant išvengti JAV vyriausybės įstaigų uždarymo, jei į jį bus įtraukta pagalba Ukrainai.

J. Bidenas pažadėjo palaikyti Kyjivą, kad ir kas nutiktų, o jo 2024-ųjų rinkimų kampanija paramą Ukrainai sako rodant jo lyderystę pasaulyje.

JAV prezidentas ir pirmoji ponia Jill Biden pasveikins V. Zelenskį ir jo žmoną Oleną Zelenską Baltuosiuose rūmuose. Paskui abu lyderiai Ovaliajame kabinete surengs tiesiogines derybas, pranešė JAV pareigūnai.

J. Bidenas „tikisi sužinoti mūšio lauko perspektyvą tiesiogiai iš Ukrainos vyriausiojo vado“, sakė Baltųjų rūmų atstovas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Kirby.

J. Kirby pridūrė, kad V. Zelenskio prašymas dėl ilgesnio nuotolio ATACMS raketų, galinčių smogti iki 300 km atstumu, nėra atmestas, tačiau sprendimas dar nepriimtas.

„Prezidentas kalbėsis su prezidentu V. Zelenskiu apie jo poreikius ir apie tai, kaip Jungtinės Valstijos toliau juos tenkins“, – nurodė jis.

Antradienį Jungtinėse Tautose kalbėjęs J. Bidenas įspėjo nepalikti Ukrainos, sakydamas, kad Rusija tikisi, kad pasaulis „pavargs ir leis jai žiauriai naikinti Ukrainą be jokių pasekmių“.

Jo perspėjimas nuskambėjo dieną prieš tai, kai Lenkija pareiškė, kad nebeteiks ginklų Ukrainai, didėjant ginčui dėl grūdų eksporto.

„Koks planas?“

V. Zelenskiui taip pat tenka sunki užduotis įtikinti Kongresą tuo metu, kai gresia vyriausybės įstaigų uždarymas.

Griežtosios dešinės respublikonų įstatymų leidėjai stabdo Baltųjų rūmų reikalavimą, kad į bet kokį Kongreso priimtą biudžeto projektą būtų įtraukta dar 24 mlrd. USD (22,5 mlrd. Eur) karinė ir humanitarinė pagalba Kyjivui.

Tačiau net ir nuosaikesni respublikonai turi abejonių.

„Koks pergalės planas? Manau, kad Amerikos visuomenė nori tai žinoti“, – šią savaitę sakė respublikonų Atstovų Rūmų pirmininkas Kevinas McCarthy.

Kai kurie teigia, kad šiuos pinigus būtų galima geriau panaudoti JAV sienų apsaugai, be to, nerimaujama dėl Kyjivo kontrpuolimo tempo ir dėl to, kad dėl korupcijos Ukrainoje šie pinigai gali būti iššvaistyti.

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris kitais metais greičiausiai vėl varžysis su J. Bidenu, teigė, kad šiuos pinigus būtų geriau išleisti namuose, ir prognozavo galimą Rusijos prezidento Vladimiro Putino triumfą.

