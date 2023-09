Taivanas teigia netoli salos pastebėjęs 103 Kinijos karo lėktuvus

Kinijos karo lėktuvai Su-30 ir H-6K. Shao Jingo (AP/"Scanpix") nuotr.

Aplink Taivaną buvo pastebėta daugiau nei 100 Kinijos karo lėktuvų ir 9 karinio jūrų laivyno laivai, pirmadienį paskelbė pareigūnai Taibėjuje ir pavadino šį skaičių „pastaruoju metu labai dideliu“.

Pekinas teigia, kad Taivanas yra jo teritorijos dalis, kurią vieną dieną ketina užgrobti, prireikus – jėga, ir pastaraisiais metais, pablogėjus santykiams, padidino diplomatinį ir karinį spaudimą.

„Rugsėjo 17–18 dienomis ryte Krašto apsaugos ministerija iš viso aptiko 103 Kinijos orlaivius, o tai buvo rekordinis skaičius pastaruoju metu ir sukėlė rimtų iššūkių Taivano sąsiaurio ir regiono saugumui“, – sakoma jo pareiškime.

Ministerija teigė, kad Pekino nuolatinis karinis persekiojimas gali lengvai sukelti staigų įtampos padidėjimą ir pabloginti regiono saugumą, ir paragino Kiniją nedelsiant nutraukti tokius destruktyvius vienašališkus veiksmus.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Iš visų aptiktų karo lėktuvų 40 kartų kirto Taivaną ir žemyninę Kiniją skiriančio sąsiaurio vidurio liniją arba įskrido į Taivano oro gynybos identifikavimo zoną (ADIZ), sakoma pareiškime.

„Padidintos parengties“

Praėjusią savaitę Taibėjus taip pat pranešė, kad padaugėjo Kinijos karo lėktuvų ir laivų įsiveržimų, po to, kai Pekinas pareiškė, kad jo kariuomenė yra „padidintos parengties“ po to, kai šį mėnesį per Taivano sąsiaurį praplaukė du JAV ir Kanados laivai.

Taivano gynybos ministerijos pranešė, kad nuo trečiadienio ryto iki ketvirtadienio ryto prie salos pastebėti 68 kinų lėktuvai ir 10 laivų.

Kai kurie šių lėktuvų ir laivų vyksta į bendras jūrų ir oro pajėgų pratybas su kinų lėktuvnešiu „Shandong“ neskelbiamame rajone vakarinėje Ramiojo vandenyno dalyje, nurodė ministerija.

Vienas iš dviejų veikiančių Kinijos laivyno lėktuvnešių „Shandong“ buvo aptiktas praėjusią savaitę maždaug už 110 km į pietryčius nuo Taivano, plaukiantis į vakarinę Ramiojo vandenyno dalį, pranešė Taibėjaus valdžios institucijos.

Japonijos gynybos ministerija taip pat paskelbė, kad jos karinis laivynas pastebėjo šešis laivus, įskaitant fregatas, eskadrinius minininkus ir „Shandong“, plaukiančius už maždaug 650 km į pietus nuo Mijako salos, esančios į rytus nuo Taivano.

Ministerija taip pat patvirtino, kad pastebėta nuo „Shandong“ kylančių lėktuvų bei sraigtasparnių.

Kinija oficialiai nepateikė jokių komentarų apie vakarinėje Ramiojo vandenyno dalyje vykstančias pratybas.

Balandį Pekinas per karines pratybas imitavo Taivano apsupimą. Pratybos buvo surengtos po taivaniečių prezidentės Tsai Ing-wen susitikimo su JAV Atstovų Rūmų pirmininku Kevinu McCarthy Kalifornijoje.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Kinijos karo lėktuvai Su-30 ir H-6K. Shao Jingo (AP/"Scanpix") nuotr.