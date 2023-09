„IfW“ ekspertai Vokietijos ekonomikai pranašauja 0,5% nuosmukį 2023 metais

Franko Molterio („dpa“ / „Scanpix“) nuotr.

Kylyje įsikūrusio ekonominių tyrimų instituto „IfW“ ekspertai pablogino Vokietijos ekonomikos nuosmukio 2023-aisiais prognozę iki 0,5% nuo birželį prognozuoto kritimo 0,3%.

„Pagrindinės prognozės pabloginimo priežastys – silpnas pramonės aktyvumas, krizė statybų sektoriuje ir kuklus namų ūkių vartojimas“, – instituto pranešimą cituoja „MarketWatch“.

Vokietijos bendrojo vidaus produkto augimo 2024 metais prognozę „IfW“ ekspertai apkarpė nuo 1,8% iki 1,3%.

„Vokietija šiuo metu junta savo senojo pramonės verslo modelio padarinius. Be to, pasikeitusios palūkanų normos daro spaudimą ekonomikai tiesiogiai, taip pat ir per eksporto rinkas“, – pranešime cituojamas „IfW“ vadovas Moritzas Schularickas.

Tačiau ekspertai pažymi, jog, nepaisant ekonominės padėties šalyje pablogėjimo, Vokietijos darbo rinka turėtų išlikti atspari, o valdžios sektoriaus skola – stabili.

„IfW“ pranašauja, kad metų infliacija 2024–2025 metais bus apie 2%, tai yra atitiks Europos Centrinio Banko nustatytą tikslą, tačiau bazinė infliacija, skaičiuojama atmetus išlaidas būstui ir energijai, jį viršys.

Franko Molterio („dpa“ / „Scanpix“) nuotr.