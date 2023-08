Britų žvalgyba: Rusija toliau kalina karius, atsisakančius kariauti Ukrainoje

Ivano Alvarado („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Rusija toliau kalina karius, atsisakančius kariauti Ukrainoje, rašoma socialiniame tinkle „X“ trečiadienį paskelbtame britų žvalgybos pranešime.

Jame nurodoma, kad Rusijos karinis teismas rugpjūčio 25 dieną nuteisė du rusų karius mažiausiai dvejus metus kalėti pataisos kolonijoje už atsisakymą paklusti įsakymui grįžti į frontą Ukrainoje.

Be to, pridūrė JK žvalgyba, liepos 18 dieną naujienų portalas „Mediazona“ pranešė, kad Rusija per savaitę nuteisia beveik 100 karių už atsisakymą kariauti. Jei tokia tendencija išliks, per metus už atsisakymą kariauti bus nuteisiama maždaug 5.200 karių.

„Didelis nuteistųjų skaičius rodo prastą Rusijos kariuomenės moralinę būklę ir kai kurių karių nenorą kovoti, – teigiama pranešime. – Atsisakymas kariauti greičiausiai rodo, kad Rusijos pajėgoms trūksta apmokymų, motyvacijos ir patiriamas didelis stresas visoje Ukrainos fronto linijoje.“

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Žvalgyba nurodė, kad, nors kai kurie kariai atsisako kariauti, o karių vis dar netenkama daug, tikėtina, kad Rusija taiso situaciją, į frontą pasiųsdama daugybę prastai apmokytų karių.

Nuo Rusijos dalinės mobilizacijos 2022 metų rugsėjį Rusija pakeitė savo požiūrį į karybą, panaudodama didžiulę masę puolamosioms ir gynybinėms operacijoms, teigiama pranešime.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Ivano Alvarado („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.