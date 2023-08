Maskvos pasakomis patikėję rusai suniokotame Mariupolyje ieško būstų

Mariupolis, Ukraina. 2023 m. birželio 10 d. nuotrauka. Stringer/AFP/ „Scanpix“ nuotr.

Praėjus metams nuo to laiko, kai Rusijos pajėgos sugriovė ir okupavo Ukrainos Mariupolio miestą, Rusijos propaganda skelbia, kad miestas pertvarkomas ir neva klesti, nors tiesa ta, kad tik 10% Rusijos sunaikinto miesto yra atstatyta. Vis tik rusai, patikėję Kremliaus propaganda, aktyviai ieško būsto šiame Ukrainos mieste.

Per du mėnesius trukusią sekinančią miesto apgultį ir nuolatinį Rusijos apšaudymą apie 90% Mariupolio miesto namų buvo sugriauti arba apgadinti. Jungtinių Tautų duomenimis, žuvo tūkstančiai civilių gyventojų, o iš prieškarinio 430.000 gyventojų turėjusio miesto teliko 350.000 gyventojų.

Rusijos okupacinė valdžia bando rusifikuoti miestą, keisdama kelio ženklus ukrainiečių kalba į rusiškus, mokyklose įvesdama rusišką mokymo programą ir versdama likusius gyventojus įsigyti rusiškus pasus.

Per Rusijos valstybinę televiziją nuolat rodomi reportažai, kuriuose vaizduojama, kad Mariupolio atstatymas vyksta neva „rekordiniu“ tempu ir gyvenimas grįžta į normalias vėžes.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Vietoje griuvėsių dabar stovi nauji daugiabučiai, vaikų darželiai, mokyklos – viskas atkuriama naudojant moderniausias technologijas“, – sakoma valstybinės televizijos „Rossiya 1“ televizijos kanale.

Anot BBC, pastaraisiais mėnesiais Kremliaus naratyvu patikėję rusai populiariausiame šalies socialiniame tinkle „VKontakte“ iš tiesų ieško nekilnojamojo turto okupuotame Ukrainos mieste. Tai byloja ir socialiniame tinkle talpinami skelbimai apie tokių butų paiešką.

Su BBC kalbėjęs rusas Vladimiras teigė, kad jau pardavė savo butą gimtajame mieste Rusijoje ir netrukus su visa šeima persikels į namus Mariupolyje.

„Svarbiausia, kad butas būtų prie jūros“, – BBC kalbėjo rusas ir pridūrė, kad renkasi Rusijos okupuotą Ukrainos miestą dėl mažų butų kainų.

BBC išanalizuotose palydovinėse nuotraukose iš tiesų matyti, kad per pastaruosius metus miesto rajonuose iškilo naujų daugiaaukščių gyvenamųjų namų, daugiausia netoli miesto pakraščių. Be to, šiaurės vakariniame miesto pakraštyje, vadinamajame Nevskio rajone, pastatytas naujas daugiaaukščių daugiabučių rajonas. Tačiau iš palydovo užfiksuoti vaizdai taip pat rodo, kad nuniokojimo mastas mieste vis dar didžiulis. Tai ypač pasakytina apie centrinę miesto dalį, kur dauguma pastatų vis dar neturi stogų.

Mieste likęs didžiulės miesto plieno gamyklos „Azovstal“ darbuotojas Aleksandras (tikrasis vardas ir pavardė BBC redakcijai žinoma) sako, kad tai, ką rodo Rusijos televizija, yra visiškos nesąmonės.

„Azovstal“ gamykla buvo paskutinis bastionas, kuriame laikėsi Ukrainos kariai, bandantys atlaikyti Rusijos apgultį. Kalbinto „Azovstal“ darbuotojo skaičiavimais, iki šiol atstatyta tik apie 10% per mūšius apgriautų Mariupolio namų.

Mariupolis, Ukraina. 2023 m. birželio 10 d. nuotrauka. Stringer/AFP/ „Scanpix“ nuotr.