Italijos vyriausybė nusprendė papildomai apmokestinti bankus

Giorgia Meloni, Italijos premjerė. Guglielmo Mangiapane („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Italijos premjerės Giorgia Meloni vyriausybė paskelbė apie naują „papildomo pelno“ mokestį bankams, kuris įsigalios jau šiais metais.

Naujasis mokestis yra didesnio paketo, apimančio įvairias priemones – nuo taksi licencijų iki užsienio investicijų, dalis. Pasak naujienų agentūros „Ansa“, šis mokestis į valstybės iždą gali atnešti daugiau kaip 2 mlrd. Eur.

Iš naujojo mokesčio surinktos lėšos, anot Italijos premjerės pavaduotojo Matteo Salvini, bus panaudotos mokesčių naštos mažinimui gyventojams ir paramai paskolų turintiems pirmuosius butus įsigijusiems asmenims. Šalies vyriausybė nusprendė, kad 40% apmokestins „papildomą“ bankų pelną, gautą 2023 m.

[{"title":"Italijai – netikėtas liūdnų naujienų pliūpsnis","url":"https://vz.lt/verslo-aplinka/2023/08/07/italijai--netiketas-liudnu-naujienu-pliupsnis","category":"PREMIUM","profiles":[1057,1067,1633,1873]}]

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Netikėtas žingsnis buvo žengtas per paskutinį naktinį G. Meloni vyriausybės posėdį prieš vasaros atostogas. Pirmąjį pusmetį Italijos bankų pelnas išaugo, nes didėjančios palūkanų normos padidino pajamas iš skolinimo. „Bloomberg“ skelbia, kad toks vyriausybės žingsnis dar turės būti patvirtintas parlamente. Be to, gali būti užprieštarautas ir teisme, kaip tai atsitiko Ispanijoje.

Paskutinį vyriausybės posėdį G. Meloni skyrė įvairiems nebaigtiems klausimams patvirtinti. Viena teisės aktų dalis susijusi su technologijų perdavimu į užsienį. Juo vyriausybei suteikiami papildomi įgaliojimai kontroliuoti, kas gali būti perkeliama dirbtinio intelekto, puslaidininkių, kibernetinio saugumo, kosmoso ir energetikos srityse.

VŽ jau rašė, kad G. Meloni vyriausybė liko nusivylusi antrojo ketvirčio Italijos ekonomikos rezultatais. Italijos ekonomikos duomenys nepateisino ekspertų lūkesčių, tad vyriausybė siekia surasti papildomų finansavimo šaltinių.

Giorgia Meloni, Italijos premjerė. Guglielmo Mangiapane („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.