Rusija praneša numušusi droną netoli Maskvos

„Scanpix“ nuotr.

Rusija pirmadienį pareiškė numušusi Ukrainos droną į pietvakarius nuo Maskvos esančiame Kalugos regione.

Incidentas Kalugos srityje, esančioje mažiau nei už 200 km nuo Maskvos, „nepaveikė nei žmonių, nei infrastruktūros“, socialiniame tinkle „Telegram“ parašė regiono gubernatorius Vladislavas Šapša.

Jis teigė, kad droną naktį Ferzikovskio rajone numušė oro gynybos sistema.

Ukraina pastarojo pranešimo nekomentavo.

Ketvirtadienį Rusija paskelbė, kad virš regiono numušė septynis dronus, tačiau pranešimų apie aukas nebuvo.

Pastarosiomis savaitėmis padažnėjo Ukrainos dronų atakų Rusijos teritorijoje, dažnai nukreiptos prieš Maskvą ir aneksuotą Krymo pusiasalį.

Sekmadienį Maskvos meras Sergejus Sobianinas pranešė, kad miesto oro gynyba numušė į Rusijos sostinę nukreiptą droną.

Pasak valdžios institucijų, per pastarąją savaitę Maskva patyrė keletą dronų atakų, įskaitant vieną, per kurią buvo apgadintas biurų pastatas pagrindiniame verslo rajone, į kurį per kelias dienas buvo taikytasi du kartus.

