ES teigia nepripažinsianti Nigerio valdžios, įvykdžiusios perversmą

APF / „Scanpix“ nuotr.

Europos Sąjunga (ES) šeštadienį pareiškė, kad nepripažins Nigerio pučistų, kurie šią savaitę užėmė valdžią, ir kad ji nutraukia bendradarbiavimą saugumo srityje su džihadistų nuniokota šalimi.

„Europos Sąjunga nepripažįsta ir nepripažins valdžios, įvykdžiusios pučą Nigeryje“, – sakoma bloko vyriausiojo diplomato Josepo Borrellio pareiškime ir priduriama, kad „visas bendradarbiavimas saugumo srityje sustabdomas neribotam laikui“.

Demokratiškai išrinktas prezidentas Mohamedas Bazoumas trečiadienį buvo sulaikytas, o vėliau pučistai naujuoju lyderiu paskyrė generolą Abdourahamane Tchianį, kuris nuo 2011 m. vadovauja prezidento gvardijai.

Jie pristatė perversmą kaip atsaką į blogėjančią saugumo situaciją šalyje, tačiau tarptautinė bendruomenė jį pasmerkė kaip valdžios užgrobimą.

ES, anksčiau pareikalavusi nedelsiant paleisti Nigerio prezidentą M. Bazoumą ir jo šeimos narius, sulaikytus karių, penktadienį pagrasino nutraukti pagalbą Nigeriui.

„Bet koks konstitucinės tvarkos žlugimas turės pasekmių ES ir Nigerio bendradarbiavimui, įskaitant skubų visos biudžetinės paramos sustabdymą“, – sakoma 27 valstybių bloko pareiškime.

Lyderiai vieningi

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį griežtai pasmerkė pučistus, kurie trečiadienį nušalino M. Bazoumą, ir taip pat liepė paleisti Nigerio lyderį bei atkurti konstitucinę tvarką.

Prancūzų užsienio reikalų ministerija penktadienį buvo paskelbusi nepripažįstanti pučo lyderių ir vieninteliu šios Afrikos šalies lyderiu laikanti prezidentą M. Bazoumą. Pučistai savo ruožtu įspėjo nerengti karinio įsikišimo iš išorės.

Prancūzų prezidentūra pranešė, kad E. Macronas šeštadienį dėl perversmo Nigeryje pirmininkaus gynybos susitikimui.

Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės sekretorius Antony Blinkenas penktadienį pasiūlė M. Bazoumui tvirtą Vašingtono paramą ir perspėjo jį sulaikiusius asmenis, kad kyla pavojus šimtams milijonų dolerių paramos.

Pasmerkė ir Afrikos valstybės

Be to, Afrikos Sąjunga (AS) penktadienį pareikalavo, kad Nigerio kariškiai per 15 dienų grįžtų į kareivines bei atkurtų konstitucinę valdžią.

AS Taikos ir saugumo taryba „reikalauja, kad kariškiai nedelsdami ir besąlygiškai sugrįžtų į kareivines ir atkurtų konstitucinę valdžią ne vėliau kaip per penkiolika dienų“, teigiama komunikate, paskelbtame po penktadienį įvykusio posėdžio dėl perversmo Nigeryje.

Ji griežtai smerkia išrinktos vyriausybės bei jos prezidento nuvertimą ir išreiškė didelį susirūpinimą dėl nerimą keliančio karinių perversmų atgimimo Afrikoje.

Po Malio ir Burkina Faso Nigeris tapo trečiąja Sahelio šalimi, kuri kenčia nuo džihadistų išpuolių, susijusių su grupuotėmis „Islamo valstybė“ ir „al Qaeda“.

Kaimyninės Nigerijos prezidentas Bola Tinubu sakė, kad Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos ECOWAS lyderiai sekmadienį šalies sostinėje Abudžoje susitiks aptarti perversmo.

APF / „Scanpix“ nuotr.