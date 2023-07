Besiruošian protestams, Prancūzija raginama ištirti policijos įvykdytą Nahelio nužudymą

Protestai liepą Paryžiuje. Ludovico Marino (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Jungtinių Tautų komitetas penktadienį paragino Prancūziją užtikrinti, kad policijos netoli Paryžiaus nušauto paauglio Nahelio nužudymo tyrimas būtų kruopštus ir nešališkas, ir paragino uždrausti rasinį profiliavimą. Paryžius šias JT pastabas pavadino perteklinėmis ir nepagrįstomis.

JT rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas (CERD), kurį sudaro 18 nepriklausomų ekspertų, išreiškė susirūpinimą dėl rasinio profiliavimo ir pernelyg didelio teisėsaugos institucijų jėgos naudojimo.

Ekspertai taip pat pasmerkė „privačios ir viešosios nuosavybės plėšikavimą ir naikinimą, taip pat pranešimus apie masinius protestuotojų areštus ir sulaikymus“.

JT komitetas teigė palankiai vertinantis tai, kad pradėtas tyrimas dėl aplinkybių, kuriomis buvo nužudytas Nahelis, kurio mirtis sukėlė smurto protrūkį Prancūzijoje.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Prancūzija [turėtų] nedelsdama užtikrinti, kad Nahelio M. mirties aplinkybių tyrimas būtų išsamus ir nešališkas, patraukti baudžiamojon atsakomybėn įtariamus kaltininkus ir, jei jie bus nuteisti, juos nubausti atitinkamai“, – nurodė jis.

Komitetas taip pat paragino Prancūziją „priimti teisės aktus, kuriuose būtų apibrėžtas ir uždraustas rasinis profiliavimas“.

Jis pakartojo savo rekomendaciją, kad valdžia pirmiausia turėtų spręsti „struktūrines ir sistemines rasinės diskriminacijos, įskaitant teisėsaugos srityje, priežastis“.

Prancūzija savo ruožtu pareiškė prieštaraujanti, jos teigimu, perteklinėms ir nepagrįstoms JT komiteto pastaboms.

„Prancūzijoje draudžiamas bet koks teisėsaugos institucijų vykdomas etninis profiliavimas“, – pažymėjo Užsienio reikalų ministerija ir pridūrė, kad kova su pertekliniu rasiniu profiliavimu yra suaktyvėjusi.

Rasinis profiliavimas

Komitetas įsikišo, kai Prancūzijos administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo buvo atmestas Adamos Traore fondo organizuojamų eitynių, skirtų Nahelio atminimui, organizatorių ieškinys, kuriuo jie siekė užginčyti šeštadienį planuoto mitingo draudimą.

2016 metais juodaodis A. Traore mirė policijos areštinėje ir sukėlė kelias naktis trukusias riaušes.

„Teisėjai nustatė, kad nors pastarosiomis dienomis smurto atvejų sumažėjo, tačiau tai, kad smurtas kilo itin neseniai, neleidžia daryti prielaidos, jog išnyko bet koks viešosios tvarkos pažeidimo pavojus“, – sakoma teismo pareiškime.

JT komitetas, prižiūrintis, kaip taikoma Tarptautinė konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo, išreiškė susirūpinimą dėl Nahelio atvejo pagal ankstyvojo perspėjimo ir skubių veiksmų procedūrą.

Jis pareiškė, kad jam didelį susirūpinimą kelia „tebesitęsianti rasinio profiliavimo praktika ir pernelyg didelis teisėsaugos pareigūnų, ypač policijos, jėgos naudojimas prieš mažumų grupių narius, ypač afrikiečių ir arabų kilmės asmenis“.

Tokia padėtis „dažnai lemia neproporcingai dažnai pasikartojančius beveik nebaudžiamus nužudymus“, teigė komitetas.

Nauji protestai

Prancūzijoje šeštadienį buvo paskelbta apie dešimtis eitynių prieš policijos smurtą po to, kai valdžia uždraudė atminimo mitingą, baimindamosi, kad vėl įsiplieks neseniai šalį apėmę neramumai.

Praėjus septyneriems metams po to, kai policijos areštinėje žuvo jaunas juodaodis A. Traore, jo sesuo planavo vadovauti atminimo eitynėms į šiaurę nuo Paryžiaus, Persane ir Bomon-siur-Uazoje.

Tačiau dėl vis dar didelės įtampos, kilusios po to, kai praėjusią savaitę policija per eismo patikrinimą nužudė alžyriečių kilmės 17-metį Nahelį teismas nusprendė, kad visuomenės neramumų tikimybė yra per didelė, kad būtų leista rengti eitynes.

Socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame vaizdo įraše vyresnioji Adamos sesuo Assa Traore patvirtino, kad po teismo nutarties „eitynių Bomon-siur-Uazoje nebus.

„Vyriausybė nusprendė įpilti alyvos į ugnį“ ir „negerbti mano mažojo brolio mirties“, sakė ji vaizdo įraše.

Vietoj planuoto renginio ji teigė, kad šeštadienio popietę dalyvaus mitinge Paryžiaus centre esančioje Respublikos aikštėje ir pasakys „visam pasauliui, kad mūsų mirusieji turi teisę egzistuoti net ir po mirties“.

Tačiau ši eisena taip pat bus uždrausta, pranešė Paryžiaus policijos būstinė.

Remiantis internetiniu žemėlapiu, šį savaitgalį visoje Prancūzijoje planuojama surengti apie 30 panašių demonstracijų prieš policijos smurtą, įskaitant Lilio, Marselio, Nanto ir Strasbūro miestus.

Oficialiais duomenimis, nuo Nahelio žūties dėl protestų policija sulaikė daugiau kaip 3.700 žmonių, įskaitant mažiausiai 1.160 nepilnamečių.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Protestai liepą Paryžiuje. Ludovico Marino (AFP/„Scanpix“) nuotr.