Kinijos ir JAV technologijų karas: kinų pareigūnas teigia, kad metalų eksporto ribojimai – „tik pradžia“

Kinijos puslaidininkių gamyboje naudojamų metalų eksporto ribojimai yra „tik pradžia“, trečiadienį pareiškė įtakingas Kinijos prekybos politikos patarėjas, kinams, likus porai dienų iki Janet Yellen, JAV iždo sekretorės, vizito Pekine, didinant kovą su JAV technologijų srityje.

Kai kurių Kinijos metalų bendrovių, tokių kaip „Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co“ ir „Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co“, akcijos brango, investuotojams manant, kad didesnės galio ir germanio kainos gali padidinti pajamas, rašo „Reuters“.

Kinijai staiga paskelbus, kad nuo rugpjūčio 1 d. bus kontroliuojamas kai kurių galio ir germanio produktų eksportas, bendrovės ėmė stengtis apsirūpinti atsargomis ir pakėlė savo gaminių kainas.

Antradienį Kinijoje 99,99% grynumo galis kainavo 1.775 CNY už kg, t. y., per dieną nepakito, tačiau per savaitę brango 6%, o per metus 4%, rodo Šanchajaus metalų biržos „Refinitiv Eikon“ rinkos duomenys. Tačiau kaina, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, buvo 46% mažesnė.

Antradienį Kinijos germanio luitų kaina buvo 9.150 CNY už kg, taip pat nepakitusi nei per dieną, nei per savaitę, parodė „Refinitiv Eikon“ duomenys. Per mėnesį ji buvo atitinkamai 4% mažesnė, o per metus – 4,6% didesnė.

Germanis naudojamas didelės spartos kompiuterių lustų gamyboje, plastikų ir karinės technikos, pavyzdžiui, naktinio matymo prietaisų, gamyboje, taip pat palydovinių vaizdų jutiklių gamyboje. Galis naudojamas kuriant radarus ir radijo ryšio prietaisus, palydovus ir šviesos diodus.

Nerimą kelia ribojimų perspektyva

Kinijos sprendimas taikyti eksporto ribojimus paskelbtas JAV nepriklausomybės dienos išvakarėse ir prieš pat ketvirtadienį planuojamą J. Yellen vizitą į Pekiną, todėl akivaizdu, kad juo norima pasiųsti žinią Joe Bideno administracijai, kuri taikosi į Kinijos mikroschemų sektorių ir skatina sąjungininkes, tokias kaip Japonija ir Nyderlandai, sekti jos pavyzdžiu.

Kinija taip pat atšaukė Josepho Borrellio, ES užsienio politikos vadovo, vizitą Kinijoje, kai Briuselyje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime ES vadovai pritarė strategijai, kuria siekiama sumažinti priklausomybę nuo Kinijoje gaminamų technologijų ir komponentų.

Kinijos žingsnis taip pat sukėlė investuotojų susirūpinimą, ar bus ribojamas retųjų žemės elementų eksportas, ir atkreipė dėmesį į tai, kaip Kinija prieš 12 metų apribojo jų tiekimą, kilus ginčui su Japonija. 2010 m. Kinija blokavo retųjų žemės elementų pardavimą Japonijai, kilus ginčui dėl salų grupės Rytų Kinijos jūroje. Šis žingsnis sukrėtė Japonijos elektronikos sektorių ir sukėlė grėsmę, kad bus nutrauktas pasaulinis Japonijoje gaminamų didelės galios magnetų tiekimas.

Retieji žemės elementai yra svarbi daugelio aukštųjų technologijų prietaisų dalis. JAV geologijos tarnyba teigia, kad retieji žemės elementai yra būtini komponentai daugiau nei 200 įvairių produktų, tokių kaip mobilieji telefonai, kompiuterių kietieji diskai, elektrinės ir hibridinės transporto priemonės, plokščiaekraniai monitoriai ir televizoriai, gamyboje.

Analitikai Kinijos paskelbtą eksporto draudimą pavadino antrąja ir kol kas didžiausia Kinijos atsakomąja priemone ilgai besitęsiančioje kovoje dėl technologijų, gegužės mėnesį šalis taip pat uždraudė kai kurioms pagrindinėms šalies pramonės įmonėms pirkti iš JAV mikroschemų gamintojos „Micron“.

Gerai apgalvotas smūgis

Wei Jianguo, buvęs Kinijos prekybos viceministras, analitinio centro „China Center for International Economic Exchanges“ pirmininko pavaduotojas, laikraščiui „China Daily“ sakė, kad jei Vakarų valstybės, ypač JAV, ir toliau darys spaudimą Kinijai, turėtų pasiruošti atsakomiesiems veiksmams. Jis eksporto kontrolės priemones apibūdino kaip „gerai apgalvotą stiprų smūgį“.

Vašingtonas svarsto galimybę nustatyti naujus apribojimus aukštųjų technologijų mikroschemų siuntimui į Kiniją. Tikimasi, kad Jungtinės Valstijos ir Nyderlandai taip pat dar labiau apribos mikroschemų gamybos įrangos pardavimą Kinijoje, kad užkirstų kelią Vakarų technologijų naudojimui Kinijos kariuomenėje.

Kitą dieną po to, kai Kinija paskelbė apribojimus, Xi Jinpingas, Kinijos prezidentas, kalbėdamas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos aukščiausiojo lygio susitikime pakartojo raginimą užtikrinti „stabilų ir sklandų regioninių pramonės ir tiekimo grandinių veikimą“, teigiama valstybinės žiniasklaidos pranešimuose.

Įveikti priklausomybę nuo Kinijos

Vakarų valstybės stengiasi įveikti priklausomybę nuo Kinijos aukštųjų technologijų komponentų srityje. Pastaruoju metu, valstybėms stengiantis kovoti su klimato kaita, aprūpinimas medžiagomis, reikalingomis alternatyviai, mažiau anglies dioksido į aplinką išskiriančiai ekonomikai kurti, kelia naujų iššūkių.

Kinija jau daugiau nei dešimtmetį sėkmingai juos sprendžia ir tapo svarbiausių naudingųjų iškasenų, naudojamų elektromobilių akumuliatoriuose, saulės baterijose ir vėjo turbinų magnetuose, lydere. Jos pirmavimas buvo kuriamas dešimtmečius. Dar 1992 m. buvęs lyderis Deng Xiaopingas pabrėžė savo šalies potencialą sakydamas: „Artimieji Rytai turi naftos. Kinija turi retųjų žemės elementų.“

Daugelis šių svarbių mikroelementų yra esminės ir modernios karinės technikos gamyboje. Valstybės jau seniai siekia apsaugoti medžiagų, kurias laiko gyvybiškai svarbiomis savo pramoniniams ir kariniams pajėgumams, atsargas. Šiuo metu JAV ir Europos Sąjungoje šiuos kriterijus atitinka apie 50 metalinių elementų ir mineralų. Nors daug svarbiausių medžiagų galima rasti visame pasaulyje, jų gavyba ir perdirbimas yra brangus, techniškai sudėtingas ir teršiantis aplinką. Daugelio šių produktų gavybos ir perdirbimo grandinėje dominuoja Kinija, kuriai tenka daugiau nei pusė pasaulio akumuliatorinių metalų, įskaitant litį, kobaltą ir manganą, ir net 100% retųjų žemės elementų gamybos pajėgumų, rašo „Bloomberg“.

Didelis iššūkis kilo pandemijos metu, kai Kinijos pramonės centrai ir logistikos tinklai sustojo, dėl to sutriko daugelio pramoninių prekių tiekimas pasaulyje ir pakilo jų kainos. Kai dėl elektros energijos apribojimų sumažėjo silicio gamyba Kinijoje, per mažiau nei du mėnesius 2021 m. metaloido kainos pakilo 300% ir sukėlė sumaištį automobilių gamybos ir chemijos pramonėje.

Kinijai vis labiau ribojant pramoninių žaliavų eksportą, JAV ir ES skuba kurti savo pajėgumus, tačiau tai nėra paprasta. Pavyzdžiui, JAV pasirašė preliminarų susitarimą su Kongu, kuriuo siekiama padėti šiai šaliai sukurti elektromobilių tiekimo grandinę. Tačiau daugiau nei pusė šalies kobalto kasyklų jau priklauso Kinijos bendrovėms arba yra jų kontroliuojamos.

Kol JAV kuria tiekimo tinklus su laisvosios prekybos partneriais, tokiais kaip Kanada ir Australija, Kinija stiprina ryšius su Afrikos valstybėmis. Yra ženklų, kad Kinija, ribodama pagrindinių technologijų ir įrangos eksportą, gali siekti užkirsti kelią Vakarų šalių pastangoms kurti naujus kasybos ir perdirbimo pajėgumus retųjų žemės elementų srityje.

