Verkių rūmų parkas pasipuoš tradicinėmis Amerikos spalvomis – JAV nepriklausomybės dienos minėjime rinksis tūkstančiai vilniečių ir miesto svečių

American Chamber of Commerce in Lithuania

American Chamber of Commerce in Lithuania

American Chamber of Commerce in Lithuania

Kadaise lietuvius už Atlanto viliojusi amerikietiškos svajonės vizija šiandien jau virtusi realybe – galime džiaugtis vakarietiškomis vertybėmis, laisve ir gražia Lietuvos bei JAV draugyste, persipynusia pačiose įvairiausiose srityse bei veiklose. Šių metų liepos 4-tą dieną Verkių rūmų parkas pasipuoš raudona, balta ir mėlyna spalvomis – čia tradiciškai bus paminėtos 247-osios Jungtinių Amerikos Valstijų Nepriklausomybės dienos metinės, padovanosiančios šventę keliems tūkstančiams svečių.

Jau 23-ą kartą Lietuvoje organizuojama JAV Nepriklausomybės dienos minėjimo šventė – didžiausias amerikietiškas renginys mūsų šalyje, suburiantis ir vienijantis verslo ir politikos elitą, diplomatus bei Amerikos partnerius ir draugus.

Šventę organizuojantys Amerikos verslo rūmai Lietuvoje (American Chamber of Commerce in Lithuania, AmCham) kviečia švęsti laisvę, vienybę ir tuo pačiu – paminėti artėjantį NATO viršūnių suvažiavimą, kuris Lietuvai yra ypatingai svarbus. Renginio svečių laukia speciali programa, amerikietiškas BBQ bei įtraukiančios pramogos visai šeimai, o ypatingo dėmesio sulauks ir keturkojai draugai, kuriems renginio partneriai paruošė daugybę staigmenų.

Ypatingą atmosferą renginio metu kurs projekto „Lietuvos balsas“ nugalėtojas Anyanya Udongwo, Algirdo Kaušpėdo ir Viktoro Diawaros muzikinis projektas „KAnDIs“ bei grupė „Sisters On Wire“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Živilė Sabaliauskaitė, Amerikos verslo rūmų Lietuvoje vykdomoji direktorė.

„Jau 23 metus organizuojame didžiausią JAV renginį ne tik Lietuvoje, bet visame Baltijos regione – Jungtinių Amerikos Valstijų Nepriklausomybės dienos minėjimą, dar geriau žinomą kaip Liepos 4-ąją. Šiemet šventė yra ypatingai svarbi mums visiems, nes švęsime ne tik laisvę, nepriklausomybę ir demokratiją, bet ir paminėsime artėjantį NATO viršūnių susitikimą, kuris jau visai netrukus į Lietuvą sukvies politikos lyderius. JAV yra ypatingai svarbus partneris mums, Lietuvai, todėl kviečiame įprasminti šiuos ryšius ir puoselėti partnerystę kartu, liepos 4 dieną“, – sako Živilė Sabaliauskaitė, Amerikos verslo rūmų Lietuvoje vykdomoji direktorė.

JAV vertybės atsispindi ir mūsų kultūroje

Prie šventės organizavimo prisidėję AmCham nariai vieningai tikina – kartu su globaliu pasauliu Lietuva kuria atvirą ir progresyvų 21 amžių. Galime pasidžiaugti sparčiai augančiais Lietuvoje įsikūrusiais ar savo filialus čia įsteigusiais tarptautiniais verslais, vis labiau puoselėjama daugiakultūre, įvairovei atvira ir ją skatinančia aplinka.

Doc. dr. Nerijus Pačėsa, „Erudito“ licėjaus įkūrėjas ir direktorius bei mokyklos „Eureka“ bendraįkūrėjas.

Anot „Erudito“ licėjaus įkūrėjo ir direktoriaus bei mokyklos „Eureka“ bendraįkūrėjo Nerijaus Pačėsos, tik būdami atviri įvairovei galime žengti į inovacijas ir skatinti kultūrinį visuomenės pokytį bei naują požiūrį.

„Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame viskas keičiasi ir dirbtinis intelektas apima visas gyvenimo sritis, žmogaus rolė stipriai keisis taip pat. Žmogus turės pranašumą, jeigu gebės nestandartiškai mąstyti, kurti sudėtingus sprendimus, spręsti netipines užduotis, o tam reikia ugdyti stiprų kritinį, kūrybinį ir entreprenerišką mąstymą. „Erudito“ licėjus mąstymo ugdymui skiria didelį dėmesį nuo pat mokyklos įkūrimo ir ugdymo procese taiko JAV Mąstymo instituto metodiką, pagal kurią ugdomi 16 mąstymo įpročių ir taikomi 8 mąstymo žemėlapiai. „Erudito“ licėjus siekia, kad mokiniai savo globaliu mąstymu ir kūrybiniu potencialu tvirtai laikytųsi pilietinės pozicijos, ant kurios pastatyta ir Amerikos visuomenės pasaulėžiūra – keisti pasaulį, daryti jį geresniu, būti pavyzdžiu kitiems“, – sako N. Pačėsa.

Linas Grinevičius, įmonės „EPAM sistemos“ generalinis direktorius priduria – platesnis mąstymas atveria naujas galimybes, todėl labai svarbu diegti ir puoselėti kultūrines vertybes pirmiausia per praktiką ir patirtį savo bendruomenėje bei komandoje. Abipusė pagarba, atviras dalijimasis žiniomis bei nuomonėmis ir nuolatinės netradicinių sprendimų paieškos – tai esminiai įmonės principai ir vertybės, kuriomis vadovaujamasi jau 30 metų, nuo pat EPAM įsikūrimo Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Linas Grinevičius, „EPAM“ generalinis direktorius.

„Džiaugiamės galėdami dalyvauti ir palaikyti AmCham organizuojamą JAV Nepriklausomybės dienos minėjimą, kurio tikslas – supažindinti Lietuvos gyventojus bei bendruomenę su Amerikos kultūra. Savo veiklą vykdome daugiau nei 50 šalių ir teikiame skaitmenines naujoves įmonėms iš „Forbes Global 2000“ sąrašo, tad tvirtai pasisakome už kultūrinę įvairovę. Kasmet organizuojame „Kultūrinių žinių savaitę“ ir tūkstančius mūsų darbuotojų kviečiame daugiau sužinoti apie skirtingų šalių bei regionų, kuriuose dirba ir gyvena jų kolegos, autentiškumą bei papročius. EPAM Lietuva komandoje dirba daugiau nei 15 skirtingų tautybių bei kultūrinių sluoksnių žmonės, tad esame tikri – inovacijos gimsta tuomet, kai talentai apjungia skirtingas patirtis bei perspektyvas, tačiau vadovaujasi tapačiomis vertybėmis“, – sako L. Grinevičius.

Bendradarbiavimas atveria naujus kelius verslo plėtrai

Anot AmCham narių, nuoseklaus JAV ir Lietuvos bendradarbiavimo rezultatus galime matyti įvairiose srityse – kintančioje visuomenės kultūroje, versle, politinėje arenoje bei kasdieniame gyvenime, o šiais permainingais ir iššūkių kupinais laikais bendrystė ir palaikymas – ypatingai svarbūs.

Jau septintus metus mūsų šalyje sėkmingai augančios JAV saugių apmokėjimo sprendimų bendrovės „Shift4” vadovas Lietuvoje ir Amerikos verslo rūmų valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda pastebi, kad nepaisant sunkumų, kuriuos mūsų šaliai teko patirti prasidėjus pandemijai, vėliau karui Ukrainoje, Lietuva išlieka patrauklia užsienio investicijoms valstybe dėl savo stiprios infrastruktūros, kvalifikuotos darbo jėgos, pažangių skaitmeninių technologijų ir patrauklios verslo vystymo aplinkos.

Tadas Vizgirda, „Shift4” vadovas Lietuvoje, AmCham valdybos pirmininkas.

„Sėkminga „Shift4” plėtra yra puikus pavyzdys, kokių galimybių mūsų šalis suteikia užsienio verslui. Didžiuojamės, kad dirbdami Lietuvoje galime čia ne tik pritaikyti geriausias užsienio verslo praktikas, „know-how“, bet ir semtis naujų idėjų bei patirties iš mūsų talentų. Ne kas kitas, o stiprūs žmonės kuria stiprius tarpvalstybinius ryšius ir man džiugu, kad vis daugiau amerikietiškų įmonių pasirenka Lietuvą savo investicijoms ir plėtrai“, – teigia T. Vizgirda.

Kim Leandersson, vienos sparčiausiai augančių JAV verslo konsultacijų ir skaitmeninių technologijų kompanijos „Cognizant“ regiono vadovas įsitikinęs – tvirti ilgalaikiai ryšiai tarp JAV ir Lietuvos padeda stiprinti darbo rinką ir atveria naujas galimybes.

Kim Leandersson, „Cognizant“ regiono vadovas.

„Mūsų įsipareigojimas skatinti įvairovę bei įtrauktį turi tvirtas istorines šaknis, todėl džiaugiamės galėdami pasidalinti nuo seno puoselėjamomis vertybėmis ir su kitais AmCham asociacijos nariais ir kurti dar stipresnę bei įvairesnę darbo kultūrą rinkoje. 2023 metais daugiau nei dvidešimt mūsų kolegių turėjo galimybę sudalyvauti AmCham organizuojamose moterų lyderystės sesijose, padėjusiose joms įgyti naujų vertingų žinių, sustiprinti savo įgūdžius bei pasitikėjimo savimi jausmą. AmCham sukūrė bendruomenę, kurios dėka galime užmegzti vertingus ryšius ir bendradarbiauti tarpusavyje. Tikime, kad aprėpdami skirtingus požiūrius ir kurdami įtraukią aplinką, atversime duris begalinėms naujovių ir sėkmės galimybėms“, – sako K. Leandersson.

Tarptautinės aviacijos verslo įmonių grupės „Avia Solutions Group“ vadovas Jonas Janukėnas teigia, kad JAV yra strategiškai svarbus regionas grupės verslo plėtrai ir augimui.

Jonas Janukėnas, „Avia Solutions Group“ vadovas.

„2021 metais pritraukėme didžiausią iki tol Lietuvoje JAV investuotojų „Certares“ 300 mln. investiciją, kuri leido tęsti aktyvią grupės plėtrą ir įtvirtinti lyderio pozicijas tarptautinėje rinkoje. Be to, matome itin didelį veiklos potencialą Šiaurės ir Pietų Amerikoje, o tai leidžia įmonei valdyti žiemą Europoje dėl sezoniškumo sumažėjusią paklausą perkeliant lėktuvus į šiuos regionus. Nors esame Airijoje registruota bendrovė, o Lietuvoje veikia didžiausias bendrovės paslaugų centras, mūsų įmonė yra globali, turime biurus beveik visuose kontinentuose, vien JAV – 4 iš jų. Taigi mūsų multikultūrinę komandą, kurioje – daugiau kaip 11 tūkst. aviacijos profesionalų visame pasaulyje, vienija globalus požiūris, ambicingi tikslai, komandiškumas ir bendra vizija. Tai, kas labai artima amerikietiškai kultūrai“, – sako J. Janukėnas.

Šiais metais JAV Nepriklausomybės dienos minėjimas Lietuvoje sutaps su tikrąja šventės data – liepos 4-tąja, kuri vyks Verkių rūmų parke nuo 16:30 val., daugiau apie renginį kviečiame susipažinti čia.

Verslo asociacija Amerikos verslo rūmai Lietuvoje pirmųjų JAV investuotojų ir asmenų grupės įkurta 1993 m. Šiandien jie yra didžiausi užsienio verslo rūmai mūsų šalyje ir Baltijos regione, atstovaujantys daugiau kaip 185 JAV, tarptautinių bei vietos įmonių, kurios bendrai kuria per 40.000 darbo vietų. Asociacijos misija – skatinti ir palaikyti verslo bei vietos valdžios konstruktyvų dialogą, gerinti šalies investicinį klimatą bei atstovauti narių verslo interesą. AmCham per metus organizuoja per 100 verslo renginių, susitikimų šakiniuose komitetuose. Didžiausi metiniai renginiai yra JAV Nepriklausomybės dienos minėjimas ir Kalėdų GALA iškilminga labdaros šventė.