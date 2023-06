Investuotojai nori užsitikrinti ilgesnį bandomąjį laikotarpį vadovams ir dirbančiųjų nuotoliu kontrolę

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Investuotojų forumas siūlo nustatyti ilgesnį – šešių mėnesių – bandomąjį laikotarpį vadovams, taip pat įpareigoti nuotoliu dirbančius žmones pranešti darbdaviams apie darbą kitose įmonėse arba uždrausti tai daryti. Profsąjungų atstovė tokiuose siūlymuose įžvelgia diskriminaciją ir prieštaravimą Konstitucijai.

Ramūnas Petravičius, Investuotojų forumo darbo grupės vadovas, sako, kad ilgesnis bandomasis laikotarpis vadovams padidintų Lietuvos darbdavių konkurencingumą, tai jau taikoma užsienyje.

„Kai kurių užsienio šalių praktikoje vadovaujantiems darbuotojams leidžiami ilgesni terminai, tai nuo mūsų, kaip darbdavių, yra pasiūlymas įteisinti ir Lietuvoje tokią galimybę siekiant padidinti mūsų konkurencingumą ir vadovaujantiems darbuotojams, tame tarpe įmonės vadovui, nustatyti šešių mėnesių bandomąjį laikotarpį“, – antradienį Trišalės tarybos posėdyje sakė R. Petravičius.

Be to, sudėtingesnes pareigas užimantys vadovaujantys darbuotojai galėtų prisiimti daugiau atsakomybės, teigė jis.

„Tos pareigos yra sudėtingesnės, paprastai jie gauna didesnį atlyginimą, tai jie galėtų prisiimti daugiau atsakomybės, daugiau rizikos tą bandomąjį laikotarpį turėti ilgesnį“, – kalbėjo R. Petravičius.

Anot jo, tokie siūlymai gana paprastai įteisinami Darbo kodekso papildymais.

Inga Ruginienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė, sako, kad dabartinis reguliavimas suteikia visas galimybes vadovus išbandyti ilgiau, pavyzdžiui, sudarant terminuotas darbo sutartis, o siūlomose kodekso pataisose ji įžvelgė atskirų darbuotojų grupių diskriminaciją.

„Kaip tai būtų sietina su diskriminacija vienos ar kitos darbuotojų grupės, nes viena grupė turėtų tris mėnesius, kita turėtų blogesnes sąlygas – šešis mėnesius. Ar jums nesikerta su diskriminacija?“, – trišalės tarybos posėdyje sakė I. Ruginienė.

Ineta Rizgelė, Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė, sako, jog Akcinių bendrovių įstatymas ir Darbo kodeksas jau dabar numato atskirą tvarką vadovams.

Tuo metu R. Petravičius teigia, kad dabar apibrėžiamas tik supaprastintas vadovo atšaukimas bendrovėms, o kitoms organizacijoms gali kilti neaiškumų.

„Jeigu turime akcinę bendrovę – tai viskas tvarkoje, bet yra situacijų, kai tas nėra iki galo aišku. Yra tiesiog juridinių asmenų rūšių, kur tas atšaukimas nėra nustatytas specialiuose įstatymuose, tai išspręstų šią situaciją“, – kalbėjo R. Petravičius.

Investuotojų forumo vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė sako, kad trijų mėnesių termino ne visada užtenka įvertinti visas vadovo savybes.

„Nespėji tų minkštųjų savybių įvertinti: lyderystė, mokėjimas bendrauti. Kartais tie šeši mėnesiai leidžia labiau atsiskleisti“, – kalbėjo R. Skyrienė.

Investuotojų atstovai taip pat siūlo nustatyti pareigą nuotoliniu būdu dirbančiam darbuotojui būsimą darbdavį informuoti apie darbą kitose įmonėse. R. Petravičius sako, kad tokių atvejų šiuo metu yra nemažai, o piktnaudžiaujantys darbuotojai užima vietas, kurios yra reikalingos kitiems.

„Yra nemažai situacijų, kai darbuotojai piktnaudžiaudami įsidarbina per kelis darbdavius netgi to nepasakę kitoms įmonėms ir taip per nuotolį užima kelias darbo vietas nesudarydami galimybės tiems, kam realiai to darbo reikia“, – sakė R. Petravičius.

Pataisomis taip pat norima suteikti darbdaviui galimybę sudarant darbo sutartį uždrausti pavaldiniui įsidarbinti kitur, o pažeidus šią sąlygą – darbo sutartį nutraukti.

„Darbdavys, kai įdarbina žmogų, jis tikisi, kad jis visą tą darbo laiką skirs jam. Ir jeigu jis tarp susitikimų pasislėpęs persijunginėja iš vieno į kitą ir tik paskui tas paaiškėja, tai čia būtų įrankis tą sureguliuoti“, – sakė R. Petravičius.

I. Ruginienė sako, kad siūlymas prieštarauja Konstitucijos garantuojamai teisei laisvai rinkti darbą.

