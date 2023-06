JK žvalgyba: dėl Ukrainos kontrpuolimo Rusija dažniau naudoja taktinę kovinę aviaciją

Rusijos gynybos ministerijos / AP / „Scanpix“ nuotr.

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija socialiniame tinkle „Twitter“, remdamasi žvalgybos duomenimis, teigia, kad per pastarąsias dvi savaites padaugėjo Rusijos taktinių kovinių skrydžių, ypač virš Pietų Ukrainos.

Žvalgybos vertinimu, tai beveik neabejotinai yra atsakas į suintensyvėjusias Ukrainos puolamąsias operacijas, Rusijos oro pajėgoms bandant remti sausumos pajėgas oro smūgiais.

Kad Rusijos pajėgos suintensyvino raketų ir aviacijos smūgius Ukrainai, kai Kyjivas pradėjo kontrpuolimą, trečiadienį tvirtino ir Ukrainos generalinio štabo atstovas Andrijus Kovalovas.

Nepaisant to, anot JK, vidutinis antskrydžių skaičius per dieną išlieka gerokai mažesnis nei jų pikas karo pradžioje, kai šis tada siekė apie 300 skrydžių per dieną.

