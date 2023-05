E. Muskas su Kinijos pramonės ministru aptarė naujų elektromobilių kūrimo būdus

Kinijos URM / AFP / „Scanpix“ nuotr.

Milijardierius Elonas Muskas ir Kinijos pramonės ministras trečiadienį aptarė naujų rūšių elektroautomobilių kūrimo būdus.

Susitikimas įvyko kitą dieną po to, kai bendrovės „Tesla“ vadovas atskrido į Pekiną ir pareiškė norįs plėsti savo verslą antroje pagal dydį pasaulio ekonomikoje. Į Kiniją vienas turtingiausių pasaulio žmonių atvyko pirmą kartą per daugiau nei trejus metus.

Trečiadienį Kinijos sostinėje jis susitiko su Jin Zhuanglongu aptarti naujų elektroautomobilių ir intelektinių transporto sistemų bei susietųjų transporto priemonių plėtrą, teigiama kinų Pramonės ir informacinių technologijų ministerijos pranešime.

Daugiau detalių nepateikta. „Teslos“ atstovai neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pateikti daugiau informacijos apie E. Musko kelionę.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Charizmatiškasis verslininkas Kinijoje turi didelių verslo interesų ir antradienį šios šalies užsienio reikalų ministrui Qin Gangui pareiškė, kad jo įmonė nori čia toliau plėsti verslą, teigiama Kinijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Kinija yra didžiausia pasaulyje elektrinių transporto priemonių rinka. Balandžio mėnesį „Tesla“ paskelbė, kad Šanchajuje statys naują akumuliatorių gamyklą. Tai bus antroji bendrovės gamykla šiame finansų centre po didžiulės gamyklos „Gigafactory“, kuri pradėjo veikti 2019 metais.

Antradienį susitikęs su Qin Gangu E. Muskas taip pat išreiškė nepritarimą Kinijos ir Jungtinių Valstijų ekonominiam atsiskyrimui, pranešė Pekinas.

E. Musko ryšiai su Kinija kelia Vašingtono susirūpinimą, o JAV prezidentas Joe Bidenas lapkritį pareiškė, kad įmonės vadovo ryšiai su užsienio šalimis yra verti atidaus dėmesio.

Kritikai taip pat atkreipia dėmesį į pramoninius ryšius, siejančius E. Muską su Kinija, kurios santykiai su Vašingtonu tampa vis labiau įtempti.

Be to, jis sulaukė prieštaringų vertinimų pasiūlydamas, kad savarankiška Taivano sala turėtų tapti Kinijos dalimi – Kinijos pareigūnai pareiškimą pasveikino, tačiau taivaniečiai dėl to labai supyko.

Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Mao Ning antradienį sakė, kad šalis palankiai vertina tarptautinių verslo vadovų vizitus siekiant, anot jos, geriau suprasti Kiniją ir skatinti visiems naudingą bendradarbiavimą.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Kinijos URM / AFP / „Scanpix“ nuotr.