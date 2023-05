V. Zelenskis: kitas V. Putino tikslas – Baltarusija

Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas. Louise Delmotte (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nebebijo atrodyti kaip atviras agresorius ir savo valdymo tikslu yra užsibrėžęs atkurti Sovietų Sąjungą, todėl Baltarusija gali būti kitas potencialus Rusijos agresijos taikinys, perspėja Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas.

„Sovietų Sąjungos atkūrimas. Toks yra jo (V. Putino – VŽ) gyvenimo tikslas. Kadangi diplomatinėmis priemonėmis to pasiekti neįmanoma, jis išbandė įvairiausius grasinimus ir energetinių išteklių pavertimą ginklu. Galiausiai tai nepavyko. Tada jis nusprendė tapti atviru agresoriumi“, – interviu Pietų Korėjos laikraščiui „Chosun Ilbo“ V. Putino motyvus aiškino V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas priminė, kad ilgą laiką prieš plataus masto invaziją V. Putinas visais įmanomais būdais vengė net telefoninio pokalbio su Ukrainos vadovybe.

„Yra tik viena priežastis – jis neturi ką pasakyti. V. Putinas puikiai supranta, kad jo noras jėga užimti Ukrainą yra akivaizdus. Tad apie ką jis gali su manimi kalbėtis? V. Putinas tiesiog nori karu įsiveržti į Ukrainą ir sunaikinti ukrainiečius. Kitas V. Putino tikslas – Baltarusija“, – teigė V. Zelenskis.

Praeitą savaitę Maskva ir Minskas pasirašė dokumentus dėl Rusijos branduolinių ginklų dislokavimo Baltarusijoje.

Vašingtone įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW) nurodo, kad šis žingsnis neturi karinės prasmės, todėl tikėtina, kad Kremlius taip bando gauti Baltarusijos kariuomenės kontrolės instrumentų.

Pats Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka paragino Kazachstaną ir kitas posovietines šalis prisijungti prie Rusijos ir Baltarusijos sąjunginės valstybės, kad ir jos gautų branduolinių ginklų.

V. Zelenskis minėtam korėjiečių laikraščiui taip pat sakė, jog Ukraina tikisi, kad Pietų Korėja suteiks gynybinės karinės įrangos, pavyzdžiui, oro gynybos sistemų, padėsiančių atremti Rusijos atakas, remdamasi „Reuters“ praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.

Per interviu V. Zelenskis padėkojo už Pietų Korėjos pažadą atsiųsti išminavimo mašinų ir humanitarinę pagalbą, kurios bendra vertė siekia apie 230 mln. USD (214,65 mln. Eur.). Kartu jis pabrėžė, kad Ukrainai reikia oro gynybos sistemų ir ankstyvojo perspėjimo sistemų, antradienį pranešė „Chosun Ilbo“.

„Žinau, kad yra daug apribojimų, susijusių su parama ginklams, tačiau šie principai neturėtų būti taikomi gynybos sistemoms ir įrangai, skirtai mūsų turtui apsaugoti. Priešlėktuvinė sistema nėra ginklas, o vien gynybinė įranga. Turime turėti dangaus skydą, kad galėtume atkurti Ukrainą, ir aš labai tikiuosi, kad Pietų Korėja mus parems šioje srityje“, – leidiniui sakė V. Zelenskis.

