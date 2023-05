Prezidentūra: MMA ir NPD suvienodinimas turi būti įteisintas

Pinigai. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vyriausybės įsipareigojimas suvienodinti minimalią mėnesio algą (MMA) ir neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD) turėtų būti įtvirtintas teisės aktuose, sako prezidento patarėja Irena Segalovičienė.

Papildyta antru ir trečiu skyreliu.

„Šitas įsipareigojimas negali būti orinis, nes dabar jis orinis. Teisės aktuose nematome šito įsipareigojimo įtvirtinimo. Tikimės, jis bus suguldytas į teisinį įsipareigojimą visuomenei“, – Žinių radijui antradienį teigė prezidento patarėja.

I. Segalovičienė teigė, kad Prezidentūra palaiko spartesnį MMA ir NPD suvienodinimą nei siūlo Finansų ministerija.

„Strategiškai mąstanti valstybė, galvodama apie socialinę sanglaudą, gerovę žmonių, turi matyti tuos ilgalaikius rezultatus, kurių mes ir turime siekti ir čia nepamokestinamų pajamų dydžio sulyginimas su minimalia alga turėtų būti spartesnis nei dabar siūloma iki 2028 metų“, – teigė I. Segalovičienė.

„Lietuvos banko skaičiavimais, jų vertinimu, jie mato greitesnį scenarijų – iki 2026 metų, taigi, čia irgi yra ta erdvė, kur turime susitarti dėl strateginių tikslų ir strateginių rezultatų“, – kalbėjo ji.

Šiuo metu MMA atskaičius mokesčius siekia 633 Eur, o iki mokesčių – 840 Eur. NPD siekia 625 Eur. Kitąmet MMA Vyriausybė numato didinti 10%, o NPD – 20%.

Tikina, kad BVP augimui įtakos turės Lietuvos gebėjimas skatinti investicijas

Europos Komisijai (EK) pagerinus šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę iki 0,5%, prezidento patarėja Irena Segalovičienė teigia, kad Lietuvos ekonomika turi potencialo šiemet išlikti augime, tačiau daug įtakos tam turės Europos Sąjungos investicijos ir gebėjimas tinkamai administruoti šias lėšas.

„Pozityvus ženklas ir turbūt potencialas Lietuvos ekonomikai šiemet išlikti pozityvioje trajektorijoje tikrai yra“, – Žinių radijui antradienį sakė I. Segalovičienė.

Ji atkreipė dėmesį, kad spartinant bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą, svarbus veiksnys bus europinės investicijos.

„Jis kaip ekonomikos akseleratorius, Lietuvos gebėjimas skatinti nacionalines ir Europos Sąjungos investicijas ir įjungti didžiausią pavarą skatinant investicijas tampa ypač svarbiu veiksniu“, – sakė prezidento patarėja.

„Tai užduotis ne tik sprendimų priėmėjams artimiausiu metu, kalbant apie šiuos ir apie kitus metus, bet ir iššūkis mūsų viešajam administravimui ir valstybės tarnybai. Įgyvendinimas, administravimas lėšų tinkamas, greitas, tikslus ir taiklus yra itin svarbus recesijos laikotarpyje tiek šiemet, tiek kitais metais“, – pridūrė ji.

I. Segalovičienė taip pat pastebėjo, kad darbo rinkai prognozės yra palankios, tačiau, pasak jos, rizikų yra ir viskas priklausys nuo to, kaip seksis pramonei, transporto sektoriui, mažmeninei prekybai.

„Šituose sektoriuose šiandien iššūkių matosi daugiausiai ir dabar svarbiausias uždavinys – pagalvoti, kaip Lietuva galėtų veikti ir kokius sprendimus priimti, kad mūsų ekonomikai padėtume dar labiau“, – sakė I. Segalovičienė.

„Neturime sau tokios prabangos galvoti apie BVP sumažėjimą, turime toliau vykdyti prezidento propaguotą anticiklinę politiką, kuri pasiteisino kovido laikotarpiu, infliacijos ir karo pasekmių valdyme taip pat. Pirmiausiai turime padėti mūsų ekonomikai per investicijas, antras dalykas – stipriai orientuotis žemų ir vidutinių pajamų gavėjų padėties išlaikymui, nes vartojimas irgi yra labai svarbus ekonomikos variklis“, – teigė ji.

I. Segalovičienė teigė, kad penktadienį prezidentas Gitanas Nausėda planuoja susitikimą su Seimo ir Vyriausybės atstovais siekiant aptarti galimas kryptis ir priemones, kaip padėti šalies ekonomikai ir ją išlaikyti augimo trajektorijoje.

Bankų solidarumo įnašo lėšas ragina investuoti nedelsiant

Prezidentui Gitanui Nausėdai pirmadienį pasirašius Laikinojo bankų solidarumo įnašo įstatymą, iš jo gautas lėšas į karinę ir civilinę infrastruktūrą galima investuoti jau nedelsiant ir taip skatinti smunkančią Lietuvos ekonomiką, sakė I. Segalovičienė.

„Mes matome, kad solidarumo įnašo lėšas galima pradėti įgyvendinti jau nedelsiant ir sukūrus maksimaliai „žalią“ koridorių administraciniu požiūriu tokiems projektams, iš tikrųjų galėtume nušauti du zuikius: skatinti investicijas, kitas – stiprinti savo karinę infrastruktūrą“, – antradienį Žinių radijui sakė I. Segalovičienė.

Jos teigimu, įnašo lėšomis finansuojami karinės infrastruktūros projektai padės išlaikyti Lietuvos ekonomiką gyvybingą.

„Karinio mobilumo projektai, tame tarpe ir tie, kurie bus finansuoti iš solidarumo įnašo, jie turės tikrai labai didelę reikšmę investicijų skatinimui, tam, kad padėtume mūsų ekonomikai būti kuo labiau gyvybingai ir išlikti toje pozityvioje trajektorijoje“, – sakė I. Segalovičienė.

Lietuvos bankų asociacijos teigimu, jai nerimą kelia ir praktiniai naujo mokesčio klausimai – iki šiol nėra aišku, kaip konkrečiai jis bus skaičiuojamas ir mokamas, nors avansinis įnašas pirmąkart turi būti sumokėtas jau iki rugpjūčio 31 dienos, be to, gali reikėtų keisti bankų IT sistemas.

I. Segalovičienė teigia, kad kylant klausimų, juos turės spręsti Finansų ministerija ar Lietuvos bankas.

„Tikimės, kad solidarumo įnašas suveiks taip, kaip buvo sumodeliuotas, sumanytas, o jeigu pakeliui atsiras įvairiausių klausimų, tiek valstybės institucijos, Finansų ministerija, tiek Lietuvos bankas gali imtis įvairių papildomų veiksmų tai trajektorijai koreguoti“, – teigė I. Segalovičienė.

Anot jos, solidarumo įnašo įstatymas yra pagrįstas, iš bankų padedantis surinkti netipines ir neplanuotas pajamas.

„Prezidento manymu, šis solidarumo įnašo įstatymas yra pagrįstas ir atitinka tas realijas – tą tokį netipiškumą pajamų, kurios iš dangaus nukrito bankams, tiek netipiškas poreikis ir mūsų gynybai, ir nacionaliniam saugumui, kurį mes turime stiprinti“, – sakė I. Segalovičienė.

Įstatymas numato, kad šį mokestį dvejus metus mokės visi bankai bei kredito įstaigos, o įnašas sudarys 60% bankų grynųjų palūkanų pajamų, daugiau kaip 50% viršijančių keturių įprastų finansinių metų šių pajamų vidurkį.

Mokesčio lėšos – daugiau nei 400 mln. Eur – bus naudojamos gynybai ir karinei bei civilinei transporto infrastruktūrai.

Autorius Valdas Pryšmantas

