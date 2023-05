Afrikos šalys siųs taikos misiją į Ukrainą ir Rusiją – teigia nukentėjusios nuo karo

PAR prezidentas Cyrilas Ramaphosa. Esa Alexanderio („Scanpix“) nuotr.

Šešių Afrikos lyderių grupė planuoja kuo greičiau vykti į Rusiją ir Ukrainą, kad padėtų užbaigti karą, antradienį pareiškė Cyrilas Ramaphosa, Pietų Afrikos Respublikos (PAR) prezidentas.

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sutiko priimti misiją ir Afrikos valstybių vadovus tiek Maskvoje, tiek Kyjive, Keiptaune surengtoje spaudos konferencijoje sakė C. Ramaphosa.

C. Ramaphosa sakė, kad savaitgalį su V. Putinu ir V. Zelenskiu surengė atskirus pokalbius telefonu, kuriuose pristatė Zambijos, Senegalo, Kongo Demokratinės Respublikos, Ugandos, Egipto ir Pietų Afrikos Respublikos parengtą iniciatyvą.

„Su prezidentu V. Putinu ir prezidentu V. Zelenskiu sutariau pradėti pasirengimą susitikimams su Afrikos valstybių vadovais“, – sakė C. Ramaphosa.

„Tikimės, kad surengsime intensyvias diskusijas“, – sakė jis, kalbėdamas spaudos konferencijoje Keiptaune Singapūro ministro pirmininko Lee Hsien Loongo valstybinio vizito metu.

Antonio Gutteresas, Jungtinių Tautų generalinis sekretorius, ir Afrikos Sąjunga (AS) buvo informuoti apie šią iniciatyvą ir jai pritarė, pridūrė C. Ramaphosa.

C. Ramaphosa nenurodė konkretaus vizito laiko ar kitų detalių, tik pasakė, kad konfliktas yra pražūtingas, o Afrika dėl jo taip pat labai kenčia.

Afrikos šalys smarkiai nukentėjo dėl kylančių grūdų kainų ir poveikio pasaulinei prekybai.

Šis pranešimas buvo paskelbtas kitą dieną po to, kai C. Ramaphosa pareiškė, kad Pietų Afrika susidūrė su, anot jo, nepaprastu spaudimu pasirinkti pusę, Jungtinėms Valstijoms apkaltinus PAR slapta tiekus ginklus Rusijai, nors tai prieštarautų jos deklaruojamam neutralumui.

Anksčiau PAR teigė, kad palaiko derybas, kaip priemonę karui Ukrainoje užbaigti.

