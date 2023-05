V. Putinas Raudonojoje aikštėje: prieš Rusiją pradėtas karas

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas. Gavriilo Grigorovo („Sputnik“/AFP/„Scanpix“) nuotr.

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas antradienį Maskvoje vykusiame tradiciniame Pergalės dienos minėjimo kariniame parade pareiškė, kad prieš Rusiją neva vėl pradėtas karas. Šiais metais įprastai pompastika pasižymėjęs minėjimas kur kas kuklesnis. Rusijai darosi vis sunkiau slėpti savo pradėto karo nuostolius.

Pranešimas yra papildytas V. Putino citatomis.

Karo nusikaltimais kaltinamas Rusijos diktatorius savo kalboje nepasakė nieko naujo, kartojo jau įprastą naratyvą apie neva puolamą Rusiją. Tiesa, V. Putinas susilaikė ir nuo pagyrų Rusijos kariuomenei dėl „pasiekimų“ Ukrainoje.

Rusijos diktatorius savo kalbą pradėjo sveikindamas Rusijos kariuomenę su Pergalės diena, kuria pagerbiami „mūsų tėvai ir seneliai“. V. Putinas taip pat pareiškė, kad dabar vyksta tikras karas, kur Rusija neva gina savo suverenitetą.

„Šiandien civilizacija vėl atsidūrė lemtingame posūkyje, prieš mūsų tėvynę vėl pradėtas tikras karas. Bet mes atrėmėme tarptautinį terorizmą, mes taip pat apginsime Donbaso gyventojus, užtikrinsime savo saugumą“, – sakė jis, kalbėdamas per Pergalės dienos paradą Raudonojoje aikštėje.

V. Putinas kaltino Vakarų elitą sėjant „neapykantos ir rusofobijos sėklas“. V. Putinas taip pat teigė, kad „jų tikslas yra ne kas kita, o mūsų šalies žlugimas“. Rusijos diktatorius taip pat gyrė „didvyrius“, kariaujančius Ukrainoje.

„Už Rusiją! Už mūsų drąsias ginkluotąsias pajėgas! Už pergalę!“ – baigė kalbą V. Putinas.

V. Putinas kalbėdamas apie neva Rusiją puolančius Vakarus išskyrė JAV ir Jungtinę Karalystę.

Karinį paradą oficialiai priėmė generolas Sergejus Šoigu, Rusijos gynybos ministras. Rusijos lyderis paradą stebėjo iš tribūnos, šalia sovietų karo veteranų. Nors prieš pat Pergalės dieną pasirodė pranešimų, kad V. Putinas gali ir nedalyvauti minėjime, jis vis dėlto pasirodė.

Šiais metais Kremlius ėmėsi labai neįprasto žingsnio ir prieš gegužės 9-osios paradą dviem savaitėms uždarė Maskvos Raudonąją aikštę. Tai yra pirmas kartas istorijoje, kai ši aikštė uždaroma likus dviem savaitėms iki renginio.

Svečių sąrašas trumpas

Rusija šiais metais negali pasigirti ir plačiu svečių iš užsienio sąrašu. Į Maskvą atvyko autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka, Kazachstano prezidentas Kassymas-Jomartas Tokayevas ir Armėnijos premjeras Nikolas Pašinianas.

Raudonoje aikštėje taip pat buvo Tadžikistano prezidentas Emomalis Rahmonas ir Uzbekistano vadovas Shavkatas Mirziyoyevas. Taip pat Kirgizijos prezidentas Sadyras Žaparovas.

V. Putinui reikėjo pasistengti, kad jie atvyktų į minėjimą (išskyrus A. Lukašenką). Ukrainos apžvalgininkai teigia, kad jiems arba buvo kažkuo pagrasinta, arba duotas kažkoks pažadas.

JAV įsikūręs Karo studijų institutas mano, kad vėlyvas Vidurinės Azijos lyderių sprendimas atvykti „greičiausiai rodo jų vangumą parodyti tiesioginę ir viešą paramą karui“.

V. Putinas ir savo kalboje nepamiršo pasveikinti Nepriklausomų valstybių sandraugos šalių (NVS) lyderių atvykusių į Pergalės dienos minėjimą.

„Labai svarbu, kad NVS šalių vadovai šiandien susirinko čia, Maskvoje. Vertinu tai kaip dėkingą požiūrį į mūsų protėvių žygdarbį. Jie kartu kovojo ir kartu nugalėjo. Visos SSRS tautos prisidėjo prie bendros pergalės. Mes visada tai prisiminsime“, – teigė V. Putinas.

V. Putinas savo kalboje kiek neįprastai paminėjo ir kitą užsienio šalį – Kiniją.

„Mums Rusijoje Tėvynės gynėjų atminimas yra šventas ir mes jį saugome savo širdyse. Mes atiduodame pagarbą pasipriešinimo kovotojams, drąsiai kovojusiems prieš nacizmą, ir Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės ir kitų šalių sąjungininkų kariams. Prisimename ir pagerbiame Kinijos karių žygdarbį kovoje su Japonijos militarizmu“, – pareiškė V. Putinas.

Nors paradas Raudonojoje aikštėje įvyko, kai kuriuose kituose Rusijos miestuose paradai buvo atšaukiami, baiminantis tiek dėl galimų neramumų, tiek dėl to, kad Rusija kare Ukrainoje yra praradusi didelę dalį technikos ir karių.

Remiantis Rusijos pateikiama informacija, Raudonojoje aikštėje kariniame parade dalyvavo daugiau kaip 10.000 žmonių ir 125 ginklų bei karinės technikos vienetai. VŽ nepriklausomai neturi galimybių patikrinti Rusijos skelbiamų duomenų.

Problemos fronte

Kelios dienos prieš paradą rusų privačios karinės bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas paskelbė virtinę vaizdo įrašų, kuriuose necenzūriniais žodžiais plūdo Rusijos gynybos ministrą Sergejų Šoigu ir kariuomenės Generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą dėl šaudmenų trūkumo.

Vašingtone įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW) atkreipia dėmesį į Rusijos kariuomenės Ukrainoje vadovavimo grandies problemas, verčiančias abejoti Maskvos sugebėjimais koordinuoti vieningą gynybinę kampaniją visame karo veiksmų teatre. Kalbama apie vidaus nesutarimus ir konkurenciją.

Vis dėlto Rusija geba nuolat rengti oro atakas visoje Ukrainos teritorijoje, įskaitant praėjusios nakties aviacijos smūgius.

Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado Valerijaus Zalužno, antradienio naktį rusai paleido 25 sparnuotąsias raketas, bet 23 iš jų ukrainiečiai numušė.

Kyjivo karinė administracija nurodė, kad virš sostinės numušta apie 15 rusų raketų, ir pridūrė, kad dėl kritusių raketų nuolaužų žmonės nenukentėjo, didelės žalos nepadaryta.

Pirmadienį Ukraina drauge su Europa paminėjo Antrojo pasaulinio karo pabaigą. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo, kad Rusijos pajėgos Ukrainoje bus nugalėtos taip, kaip Antrojo pasaulinio karo metais buvo nugalėta nacistinė Vokietija.

Jis sakė, kad Kremlius yra atsakingas už „agresiją ir aneksiją, okupaciją ir deportaciją, masines žudynes ir kankinimus“.

V. Zelenskis nurodė pateikęs parlamentui įstatymo projektą, pagal kurį Antrojo pasaulinio karo pabaiga Ukrainoje būtų oficialiai minima gegužės 8-ąją, o gegužės 9 dieną būtų švenčiama Europos diena, skirta taikai ir žemyno vienybei. Taip dar labiau atsiribojama nuo Maskvos, nes Sovietų Sąjungoje ir, vėliau, Rusijoje Antrojo pasaulinio karo pabaiga minima gegužės 9-ąją.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį atvyko į Kyjivą paminėti Europos dienos ir su V. Zelenskiu aptarti Ukrainos siekį vieną dieną tapti Europos Sąjungos nare.

