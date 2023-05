Nėra ko rodyti – Rusijoje vyks kukliausi kariniai paradai per dvidešimtmetį

Rusijos pradėto karo realybė vis labiau pasiekia ir pačią agresorę. Naujausias to pavyzdys – gerokai sumažintas Pergalės dienos paradų skaičius. Remiantis ekspertų vertinimu, šiandien Rusija surengs bene kukliausią minėjimą per pastaruosius du dešimtmečius. To priežastis – jau sunkiai paslepiami didžiuliai nuostoliai Ukrainoje ir auganti baimė dėl neramumų visuomenėje.