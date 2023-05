EP: reikia paspartinti Akto dėl paramos šaudmenų gamybai svarstymą

Chriso Jacksono (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Europos Parlamento (EP) nariai antradienį nubalsavo už tai, kad būtų paspartintas įstatymo, kuriuo siekiama skubiai pristatyti šaudmenis ir raketas į Ukrainą ir padėti Bendrijos valstybėms narėms papildyti jų atsargas, svarstymas.

Europarlamentarai ir Europos Komisijos (EK) pareigūnai teigė, kad iki metų pabaigos turėtų būti priimti nauji teisės aktai, vadinami Aktu dėl paramos šaudmenų gamybai (angl. ASAP – the Act in Support of Ammunition Production).

EK inicijuotas pasiūlymas dėl išlaidų pateiktas tuo metu, kai Bendrija siekia per ateinančius 12 mėnesių nusiųsti Ukrainai 1 mln. artilerijos sviedinių.

Tačiau tokio didelio kiekio amunicijos perdavimas Ukrainai smarkiai sumažino ES šalių narių atsargas, todėl atsirado poreikis priimti naują amunicijos gamybos įstatymą.

Ursula von der Leyen, EK pirmininkė, bendroje spaudos konferencijoje Kyjive su Volodymyru Zelenskiu, Ukrainos prezidentu, sakė, kad ASAP „padės valstybėms narėms padidinti gamybą ir paspartinti šaudmenų tiekimą, kad būtų patenkinti Ukrainos ir valstybių narių poreikiai“.

EK siūlo skirti 500 mln. Eur biudžetą. Teisės akto projekte raginama pasinaudoti ES Europos gynybos fondu ir kitu mechanizmu, pavadintu Europos gynybos pramonės stiprinimo, naudojantis bendradarbiaujamaisiais viešaisiais pirkimais, aktu.

Didžiausia EP politinė grupė – Europos liaudies partija (ELP), kuriai priklauso ir U. von der Leyen, – paragino praleisti įprastą parlamentinio komiteto etapą ir skubiai paspartinti ASAP priėmimo procedūrą.

Christianas Ehleris, vienas iš ELP narių, parlamentui sakė, kad „turime padidinti amunicijos, kuri skubiai reikalinga Ukrainai Rusijos pradėtame kare, o taip pat ir pačiai Europai, gamybą Europoje“.

