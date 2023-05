Berlynas kritikuoja Kiniją: neutralumas dėl karo Ukrainoje prilygsta Rusijos palaikymui

Kinijos užsienio reikalų ministras Qin Gangas ir Annalena Baerbock, Vokietijos užsienio reikalų ministrė. Michaelio Kappelerio (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Annalena Baerbock, Vokietijos užsienio reikalų ministrė, antradienį perspėjo savo kolegą iš Kinijos, kad neutralumas dėl karo Ukrainoje prilygsta Rusijos pusės palaikymui, ragindama Pekiną dėti daugiau pastangų nutraukti Rusijos pradėtą karą.

„Neutralumas reiškia stoti agresoriaus pusėn, todėl mūsų pagrindinis principas – aiškiai parodyti, kad esame aukos pusėje“, – sakė A. Baerbock per spaudos konferenciją Berlyne kartu su Qin Gangu, Kinijos užsienio reikalų ministru.

Pekinas stengiasi parodyti save kaip neutralią šalį kalbant apie Rusijos karą prieš savo provakarietišką kaimynę. VŽ primena, kad Kinija yra pasiūliusi savo „taikos planą“.

Tarp Kinijos siūlomų priemonių – paliaubų paskelbimas, pagal kurias Rusijos karinės pajėgos būtų „įšaldytos“ Ukrainos teritorijoje, taip pat raginimas nedelsiant nutraukti visas sankcijas, kurioms nepritarė JT Saugumo Taryba, nes Rusija joje turi veto teisę. Be to, Pekinas nei karto nepripažino, kad už agresiją yra atsakinga Rusija. Kinija karą taip pat vengė įvardinti karu, kaip ir Maskva vadino „konfliktu“ „krize Ukrainoje“ ir t. t.

Vakarai Pekino pasiūlymus sutiko šaltai. Kinija padidino savo prekybą su Rusija, be to, Kinijos prezidentas Xi Jinpingas net ir po to, kai buvo išduotas tarptautinis arešto orderis karo nusikaltimams kaltinamam Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui nuvyko į Maskvą. Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, ilgą laiką ragino Xi Jinpingą atvykti į Ukrainą, tačiau Kinijos vadovas tik neseniai, praėjus daugiau nei metams laiko nuo Rusijos agresijos pradžios, pasikalbėjo telefonu su V. Zelenskiu.

Papildysime.

