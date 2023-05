FT: EK siūlo sankcionuoti su Rusija dirbančias Kinijos bendroves

Yveso Hermano („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Europos Komisija (EK) pasiūlė taikyti sankcijas Kinijos bendrovėms, remiančioms Rusijos karą Ukrainoje.

Septynios Kinijos įmonės, kaltinamos pardavinėjusios įrangą, kuri gali būti naudojama ginkluotėje, įtrauktos į naują sankcijų paketą, kurį šią savaitę svarstys Europos Sąjungos (ES) valstybės narės, skelbia laikraštis „Financial Times“ (FT).

„Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos karinis ir pramoninis kompleksas naudoja elektroninius komponentus agresyviam karui prieš Ukrainą, taip pat tikslinga įtraukti tam tikrus kitus trečiųjų šalių subjektus, dalyvaujančius apeinant prekybos apribojimus, taip pat tam tikrus Rusijos subjektus, dalyvaujančius kuriant, gaminant ir tiekiant elektroninius komponentus Rusijos kariniam ir pramoniniam kompleksui“, – teigiama EK pateiktame pasiūlyme dėl sankcijų.

Iki šiol Briuselis vengė taikyti sankcijas Kinijai, argumentuodamas, kad nėra įrodymų, jog ji tiesiogiai tiekia ginklus Maskvai. Visgi, jei šis naujasis sankcijų paketas bus patvirtintas, tikėtina, kad toks ES žingsnis sukels Pekino nepasitenkinimą.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Briuselis taip pat siūlo taikyti sankcijas kai kurioms Irano bendrovėms, gaminančioms ir tiekiančioms dronus Rusijai.

Taip pat į projektą įtrauktos priemonės, pagal kurias ES galėtų apriboti tam tikrų produktų pardavimą trečiosioms šalims ir taip sumažinti sankcijų apeidinėjimo tikimybę.

Be to, numatyti įgaliojimai uždrausti į ES uostus įplaukti naftos tanklaiviams, kurie be pateisinamos priežasties slepia savo kilmės šalį.

Yveso Hermano („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.