Verdant ginčams dėl skolos lubų, J. Bidenas ruošiasi susitikti su respublikonais

Joe Bidenas, JAV prezidentas. „Capital Pictures“ / „Scanpix“ nuotr.

JAV įstatymų leidėjams toliau besiginčijant dėl skolos lubų didinimo, o iždo sekretorei perspėjus, kad šalis jau birželio pradžioje gali pritrūkti lėšų skoliniams įsipareigojimams vykdyti, antradienį planuojamas prezidento Joe Bideno ir respublikonų lyderių susitikimas.

Per J. Bideno, Atstovų Rūmų pirmininko Kevino McCarthy ir Senato respublikonų lyderio Mitcho McConnello susitikimą Baltuosiuose rūmuose turi būti aptartas skolos lubų didinimas, sudėtinga biudžeto sudarymo procedūra, kuri daugelį metų praeidavo be didesnių ginčų.

Iš esmės JAV vyriausybė visada išleidžia daugiau, nei numatyta biudžete, tačiau, kitaip nei daugelyje šalių, norint pasiskolinti daugiau, reikia Kongreso pritarimo.

Praėjusį mėnesį respublikonų vadovaujami Atstovų Rūmai balsavo už nacionalinio skolinimosi limito padidinimą, bet tik drastiškai sumažinant išlaidas, siekdami suvaržyti, jų nuomone, pernelyg dideles demokratams atstovaujančio prezidento J. Bideno remiamas išlaidas.

J. Bidenas, prie kurio derybose Baltuosiuose rūmuose prisijungs Atstovų Rūmų demokratų mažumos lyderis Hakeemas Jeffriesas ir Senato demokratų daugumos lyderis Chuckas Schumeris, kaltina respublikonus pavertus skolos lubų klausimą įkaitu.

Jis reikalauja, kad pirmiausia būtų padidintos skolos lubos, kaip ir kitais metais, ir tik tada jis ir respublikonai galėtų aptarti biudžeto apkarpymą, kad sumažintų dešimtmečius kauptą skolą, kuri šiuo metu yra didžiausia pasaulyje ir siekia 31,4 trln. USD.

Jei Kongresas nepadidins arba nesustabdys skolos lubų iki išnaudojant dabartines priemones, vyriausybė susidurs su rizika, kad nepajėgs įvykdyti skolinių įsipareigojimų, o tai turės skaudžių pasekmių ekonomikai.

Tarptautinė rizikos valdymo bendrovė „Coface“ šio mėnesio pradžioje paskelbtoje rizikų apžvalgoje pažymėjo, kad tokio įsipareigojimų nevykdymo pasekmės, nors ir labai neapibrėžtos, neabejotinai turėtų didelį neigiamą poveikį finansų rinkoms ir ekonomikai.

Tikėtina, kad tai atsilieptų ir tarptautinėms rinkoms, darytų poveikį iždo vertybiniams popieriams ir kitam JAV doleriais išreikštam turtui.

„Manome, kad galime būti nepajėgūs toliau vykdyti visų vyriausybės įsipareigojimų jau birželio pradžioje ir galbūt jau birželio 1 d., jei Kongresas nepadidins arba nesustabdys skolos limito iki to laiko“, – šią savaitę JAV iždo sekretorė Janet Yellen įspėjo, skirtame K. McCarthy ir kitiems lyderiams.

„Atsižvelgiant į dabartines prognozes, būtina, kad Kongresas kuo greičiau imtųsi veiksmų ir padidintų arba sustabdytų skolos limitą taip, kad būtų užtikrintas ilgalaikis apibrėžtumas, jog vyriausybė ir toliau vykdys savo įsipareigojimus“, – paragino pareigūnė.

Didelis susiskaldymas

Laikui senkant atrodo, kad susiskaldymo neįmanoma įveikti.

Baltieji rūmai laikosi neracionalios, neapgalvotos strategijos, o demokratai išsigandę dėl to, kad leis, jų žodžiais, neišmanėliui J. Bidenui derėtis, tviteryje rašė įtakinga ultradešiniųjų pažiūrų respublikonų kongresmenų grupė „Freedom Caucus“.

Tačiau J. Bidenas nesileidžia į kalbas.

Stiprus ekonomikos atsigavimas po COVID-19 pandemijos bus vienas pagrindinių J. Bideno kozirių, kai jis kitais metais sieks antrosios kadencijos.

Vis dėlto jis taip pat tvirtai nusiteikęs nepasiduoti respublikonų bandymui susieti derybas dėl biudžeto su skolos lubomis, sakydamas, kad tai esminį įsipareigojimą pavers politiniu futbolo kamuoliu.

„Jie bando laikyti skolą įkaitu, kad priverstų mus sutikti su drakoniškais apkarpymais“, – sakė J. Bidenas patarėjams penktadienį.

J. Bidenas vėl pakartojo, kad respublikonai, nenustatydami jokių sąlygų, tris kartus nubalsavo už skolinimosi įgaliojimų pratęsimą respublikono Donaldo Trumpo prezidentavimo laikotarpiu.

„Ketinu pakartoti Kongreso lyderiams, kad jie turėtų daryti tai, ką darė visi kiti Kongresai – patvirtinti skolos limitą, išvengti įsipareigojimų nevykdymo“, – sakė prezidentas.

Kelios išeitys

Analitikai teigia, kad yra kelios galimos išeitys iš situacijos.

Pirma, abi pusės galėtų nusileisti, pratęsdamos skolinimosi įgaliojimus kelioms savaitėms, kol bus deramasi toliau.

Kita vertus, jos gali pasiekti netvarkingą kompromisą, kuriuo problema būtų išspręsta pažadant dar nenustatytą biudžeto mažinimą, tačiau pasmerkiant šalį pakartoti visą šią dramą rinkimų metais.

„Coface“ savo naujoje rizikų apžvalgoje pažymėjo, kad jei antradienio derybos Baltuosiuose rūmuose žlugs, Atstovų Rūmų ir Senato demokratai vis dar gali inicijuoti balsavimą dėl skolos lubų padidinimo be išlaidų mažinimo, kurio reikalauja respublikonų lyderiai.

Jei susitarti nepavyktų, Baltieji rūmai neatmeta galimybės pasinaudoti konstitucine teise visiškai apeiti Kongresą ir vienašališkai leisti daugiau skolintis, tačiau tai greičiausiai būtų užginčyta teisme.

Kaip dar vieną alternatyvą „Coface“ tyrimas pateikia „atminimo monetą“. Ji paremta federaliniu įstatymu, kuriuo Iždo departamentui suteikiama teisė kaldinti bet kokio nominalo proginę platinos monetą kaip priemonę apeiti Kongreso įgaliojimus.

„Deponavęs monetą į Federalinį rezervą, Iždas galėtų apmokėti savo sąskaitas iš monetos sukurtos sąskaitos, neišleisdamas naujų skolos vertybinių popierių, – sakoma analizėje. – Federalinė rezervų sistema turėtų parduoti dalį savo JAV vertybinių popierių portfelio vyriausybės obligacijų, kad kompensuotų bet kokį poveikį pinigų pasiūlai.“

Tačiau abejotina, ar toks sprendimas būtų įmanomas, nes teismai tikriausiai suabejotų tokio žingsnio teisiniu pagrindu. Be to, dėl to Federalinė rezervų sistema atsidurtų kovos dėl skolos lubų centre, ir galėtų būti pažeistas centrinio banko nepriklausomumo principas, pažymi „Coface“.

„Joms patinka matyti chaosą“

Iždas taip pat gali taikyti finansų inžinerijos priemonę, pasinaudodamas tuo, kad į skolos lubas įskaičiuojamas tik pagrindinės sumos grąžinimas, o palūkanų mokėjimas – ne.

Iždas galėtų parduoti naujas obligacijas, kurių palūkanų normos būtų didesnės nei rinkos, ir būtų gauta daug daugiau pinigų nei už obligacijas, išleistas pagal vyraujančias rinkos palūkanų normas. Taip būtų galima sumažinti nominalią negrąžintos skolos sumą ir apeiti skolos lubas. Tačiau, pasak „Coface“ analitikų, tai ne tik keltų abejonių dėl Iždo obligacijų rinkos veikimo, bet ir galėtų brangiai kainuoti.

Pasak „Coface“, su skolos lubomis susijusi rizika didina jau ir taip sudėtingą ir neaiškią perspektyvą dėl infliacijos, griežtos monetarinės politikos ir įtampos bankų sektoriuje, įskaitant netikėtą „Silicon Valley Bank“ (SVB) žlugimą, o nerimas dėl finansų įstaigų būklės vėl sustiprėjo žlugus Kalifornijoje įsikūrusiam skolintojui „First Republic Bank“.

„Coface“ vertinimu, šiais metais JAV bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas sulėtės iki 1,2%

J. Bideno administracija taip pat įspėja, kad kol didžioji pasaulio dalis nervingai stebi padėtį JAV, kai kurios šalys į visa tai žiūri su pasimėgavimu.

„Joms patinka matyti chaosą Amerikos sistemoje, – sakė Baltųjų rūmų biudžeto direktorė Shalanda Young, turėdama omenyje Kiniją ir Rusiją. – Joms patinka matyti, kad negalime atlikti savo pagrindinių darbų.“

