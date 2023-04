Kinija prie Taivano pasiuntė 38 karo lėktuvus ir 6 karinius laivus

Li Yuno (SIPA/„Scanpix“) nuotr.

Kinijos kariuomenė per praėjusią parą prie Taivano pasiuntė 38 naikintuvus ir kitus karinius lėktuvus, penktadienį pranešė Taivano gynybos ministerija.

Tai masiškiausias kinų karo lėktuvų skrydis po mėnesio pradžioje Kinijos surengtų didelio masto karinių pratybų, per kurias imituotas salos blokavimas.

Kinijai jau seniai vykdant Taivano bauginimo kampaniją, aplink salą taip pat pastebėta karinių laivų.

Vėliau penktadienį Kinijos liaudies išlaisvinimo armija (PLA) pareiškė protestą dėl JAV karinių jūrų pajėgų priešlaivinio patrulinio lėktuvo „P-8A Poseidon“ skrydžio virš Taivano sąsiaurio.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Ketvirtadienio skrydį pavadinusi provokacija, PLA Rytų teatro vadovybė pareiškė, kad paleido naikintuvus lėktuvo skrydžiui stebėti.

JAV kariškiai pareiškė, kad ketvirtadienio skrydis atitiko tarptautinę teisę ir „rodo Jungtinių Valstijų įsipareigojimą užtikrinti laisvą ir atvirą Indijos ir Ramiojo vandenynų regioną“.

Be naujausių Kinijos karo lėktuvų skrydžių, nuo ketvirtadienio 6 val. ryto (1 val. Lietuvos laiku) iki penktadienio 6 val. ryto aplink salą buvo pastebėta Kinijos karinio jūrų laivyno laivų, pranešė salos Gynybos ministerija.

Devyniolika orlaivių skrido per Taivano sąsiaurio, skiriančio salą nuo žemyninės dalies, vidurio liniją, nurodė ministerija. Anot jos, tarp jų buvo penki SU-30 ir du J-16. Be to, salą apskriejo dronas – didelis, ilgus atstumus nuskrendantis „TB-001 Scorpion“, galintis nešti įvairias bombas ir raketas.

Nebuvo aišku, kas, jei apskritai kas nors, paskatino plataus masto Kinijos veiksmus, tačiau Kinijos pastangos rengtis galimam išpuoliui, nuvarginti taivaniečių kariuomenę ir paveikti salos politiką tampa vis ambicingesnės.

Po Taivano prezidentės Tsai Ing-wen ir JAV Atstovų Rūmų pirmininko Kevino McCarthy balandžio 5-osios susitikimo Kalifornijoje Kinija surengė dideles pratybas ir per jas imitavo salos apsupimą. Kinija priešinasi bet kokiems oficialiems Taivano ir kitų šalių vyriausybių mainams.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Li Yuno (SIPA/„Scanpix“) nuotr.