ES palankiai įvertino V. Zelenskio pokalbį su Xi Jinpingu – tai pirmas žingsnis

Philippo von Ditfurtho („dpa“ / „Scanpix“) nuotr.

Briuselis palankiai įvertino trečiadienį įvykusį Xi Jinpingo, Kinijos vadovo, ir Volodymyro Zelenskio, Ukrainos prezidento, pokalbį telefonu, kuris, kaip manoma, buvo pirmasis jų pokalbis nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.

„Tai svarbus, seniai pavėluotas, bet pirmas Kinijos žingsnis vykdant savo, kaip Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narės, pareigas“, – sakė Ericas Mameris, Europos Komisijos atstovas spaudai.

„Kinijos vadovybė turi pasinaudoti savo įtaka, kad priverstų Rusiją nutraukti agresyvų karą, atkurti Ukrainos teritorinį vientisumą ir gerbti jos suverenitetą – tai būtų teisingos taikos pagrindas“, – pridūrė jis.

Josepas Borrellis, Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas, kuris šiuo metu lankosi Kolumbijoje, taip pat palankiai įvertino šį pokytį.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Tai pirmas žingsnis. Tačiau tai svarbus pirmas žingsnis“, – sakė jis žurnalistams Bogotoje.

„Labai svarbu, kad Kinija kalbėtųsi su Ukraina, noriu priminti, kad visi trokštame taikos“, – pridūrė jis, kalbėdamas su jais ispaniškai prieš oficialią spaudos konferenciją anglų kalba.

„Jei kas nors to nori, kam nors to reikia ir kas nors to prašo – tai Ukraina, – tęsė jis. – Tačiau visi turi suprasti, kad tai ne bet kokia taika, tai turi būti teisinga taika, pripažįstanti Ukrainos žmonių teises.“

Kalbėdamas apie Xi Jinpingo ir V. Zelenskio derybas jis pridūrė: „Džiaugiuosi šiuo pokalbiu ir tikiuosi, kad tai bus pirmas žingsnis, kuriuo Kinija atliks savo vaidmenį ir įtikins Rusiją nutraukti savo agresiją.“

Pekinas oficialiai laikosi neutralumo dėl Rusijos karo Ukrainoje, o Xi Jinpingas niekada nėra pasmerkęs Rusijos invazijos, tačiau Vakarų šalys vis dažniau spaudžia Kinijos vadovą įsikišti ir tarpininkauti.

Vasarį Kinijos paskelbtą 12 punktų dokumentą su raginimu politiškai išspręsti krizę Ukrainoje daugelis Vakarų vyriausybių laikė palankiu Rusijai, o kovą įvykęs draugiškas Xi Jinpingo vizitas į Maskvą ir susitikimas su Vladimiru Putinu, Rusijos diktatoriumi, sulaukė plačios kritikos.

[{"title":"Kinijos diplomatinis žaidimas – taikdarė, nenorinti nuskandinti V. Putino","url":"https://vz.lt/verslo-aplinka/2023/03/02/kinijos-diplomatinis-zaidimas--taikdare-nenorinti-nuskandinti-v-putino","category":"PREMIUM","profiles":[1057,1067,1633,2140]},{"title":"Vakarų lyderiai Pekine išbandė gero ir blogo policininko strategiją","url":"https://vz.lt/verslo-aplinka/2023/04/06/vakaru-lyderiai-pekine-isbande-gero-ir-blogo-policininko-strategija","category":"PREMIUM","profiles":[1057,1067,1873,2140]},{"title":"V. Zelenskis pirmą kartą telefonu pasikalbėjo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu","url":"https://vz.lt/verslo-aplinka/2023/04/26/v-zelenskis-pirma-karta-telefonu-pasikalbejo-su-kinijos-lyderiu-xi-jinpingu","category":"ARTICLE","profiles":[1057,1067,2140]}]

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Philippo von Ditfurtho („dpa“ / „Scanpix“) nuotr.