V. Zelenskis pirmą kartą telefonu pasikalbėjo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentūros/„Scanpix“ nuotr.

Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis trečiadienį pranešė pasikalbėjęs telefonu su Kinijos prezidentu. Nuo Rusijos pradėto karo pradžios tai yra pirmasis Ukrainos prezidento pokalbis su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu.

Pranešimas yra papildytas situacijos kontekstu.

„Turėjau ilgą ir turiningą pokalbį telefonu su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Tikiu, kad šis pokalbis, taip pat Ukrainos ambasadoriaus Kinijoje paskyrimas suteiks stiprų postūmį mūsų dvišalių santykių plėtrai“, – socialinės žiniasklaidos platformoje „Twitter“ pranešė V. Zelenskis.

Kol kas nepateikiama jokios informacijos apie pokalbio, apie kurį taip pat pranešė Kinijos valstybinė žiniasklaida „Xinhua“, turinį.

Xi Jinpingas Ukrainos lyderiui trečiadienį teigė, kad derybos yra vienintelis būdas užbaigti karą, sakoma Kinijos transliuotojo CCTV pranešime.

„Kalbant apie Ukrainos krizę, Kinija visada buvo taikos pusėje ir jos pagrindinė pozicija yra skatinti taikos derybas“, – V. Zelenskiui, anot CCTV, sakė Xi Jinpingas.

V. Zelenskio atstovas spaudai Sergejus Nikiforovas socialinio tinklo „Facebook“ pranešime teigė, kad diskusija truko beveik valandą, ir pridūrė, kad detales atskleis kiek vėliau.

VŽ primena, kad V. Zelenskis ne kartą kvietė Kinijos prezidentą pasikalbėti ir atvykti į Ukrainą, tačiau vietoj to Xi Jinpingas apsilankė Maskvoje ir susitiko su karo nusikaltimais kaltinamu Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.

Kinija pastaruoju metu bandė save pristatyti kaip galimą tarpininkę tarp Maskvos ir Kyjivo, tačiau jos bandymai tai padaryti Vakarų šalių sutikti šaltai. Kinija palaiko glaudžius ryšius su Rusija, kuri ir pradėjo karą prieš Ukrainą.

V. Zelenskis anksčiau viešai ne kartą ragino Xi Jinpingą užmegzti su juo kontaktą, ypač po to, kai Pekinas pasiūlė savo „taikos planą“ Ukrainai. Tarp Kinijos siūlomų priemonių – paliaubų paskelbimas, pagal kurias Rusijos karinės pajėgos būtų „įšaldytos“ Ukrainos teritorijoje, taip pat raginimas nedelsiant nutraukti visas sankcijas, kurioms nepritarė JT Saugumo Taryba, nes Rusija joje turi veto teisę. Be to, Pekinas nei karto nepripažino, kad už agresiją yra atsakinga Rusija. Kinija karą taip pat vengė įvardinti karu, kaip ir Maskva vadino „konfliktu“ „krize Ukrainoje“ ir t. t.

