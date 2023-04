Latvijos ir Estijos URM dėl kinų ambasadoriaus pasisakymų iškvietė Kinijos reikalų patikėtinius

Lu Shaye, Kinijos ambasadorius Prancūzijoje. Martino Bureau (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Atsižvelgdama į Kinijos ambasadoriaus Prancūzijoje pareiškimus, esą buvusios sovietinės respublikos nebūtinai yra suverenios, Latvijos užsienio reikalų ministerija iškvietė kinų ambasados Rygoje reikalų patikėtinį pasiaiškinti, savo „Twitter“ paskyroje šeštadienį parašė užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius.

Jis nurodė, kad šis žingsnis koordinuotas su Lietuva ir Estija.

Estijos dienraštis „Postimees“ išvakarėse pranešė, kad estų diplomatijos vadovas Margusas Tsahkna iškvietė Kinijos atstovą Estijoje.

„Kinijos diplomato pareiškimai yra nesuprantami, ir mes smerkiame tokius komentarus nepriklausomos ir suverenios šalies atžvilgiu“, – sakė M. Tsahkna.

„Estijos užsienio reikalų ministerija planuoja išsikviesti Kinijos Liaudies Respublikos atstovą Estijoje ir, jei reikės, informuosime jį apie mūsų istoriją. Mūsų tikslas – aiškiai parodyti, kad tokios pažiūros nepriimtinos ir kad Estija yra suvereni šalis“, – pridūrė jis.

Kaip pranešama, Kinijos ambasadorius Prancūzijoje Lu Shaye interviu Prancūzijos televizijos LCI žurnalistui Dariui Rochebinui sakė, esą buvusios sovietinės šalys neturi statuso pagal tarptautinę teisę.

„Tarptautinėje teisėje šios buvusios Sovietų Sąjungos šalys net neturi faktinio statuso, nes nėra jokio tarptautinio susitarimo, kuris materializuotų jų suverenitetą“, – sakė jis.

Plačiau apie minėtą interviu rašoma čia.

„Jis neigia patį tokių šalių kaip Ukraina, Lietuva, Estija, Kazachstanas ir t. t. egzistavimą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė Paryžiuje įsikūrusio analitinio centro „Foundation for Strategic Research“ Kinijos ekspertas Antoine'as Bondaz.

Be to, paklaustas, ar mano, kad Krymas priklauso Ukrainai, kinų ambasadorius atsakė, kad „tai priklauso nuo to, kaip jūs suvokiate problemą“, ir pridūrė, kad esą „tai nėra taip paprasta“.

Ukraina šio klausimo kol kas nekomentavo.

2014 metais Maskva aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, surengusi vadinamąjį referendumą, kurio nei Kyjivas, nei Vakarai niekada nepripažino.

