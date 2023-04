Čekijos parlamentas palaimino įstatymą, reikalaujantį skirti 2% BVP gynybai

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Čekijos parlamento žemieji rūmai penktadienį pritarė teisės aktui, pagal kurį nuo kitų metų valstybės biudžete gynybai turi būti skiriama ne mažiau kaip 2% bendrojo vidaus produkto (BVP).

2023 m. Čekijos biudžete išlaidos gynybai sudarys 1,52% BVP.

Įstatymo projekte apskaičiuota, kad 2024 m. centriniame valstybės biudžete reikės papildomų 21,5 mlrd. CZK (beveik 1 mlrd. Eur), kad išlaidos gynybai pasiektų reikalaujamą lygį.

Čekija, kuri nuo 1999 m. yra NATO narė, siekia stiprinti ir modernizuoti savo ginkluotąsias pajėgas, nes kelerius metus gynybai skyrė mažiau lėšų, nei 2% BVP NATO susitarimas, be to, per pastaruosius metus tiekė šimtus sunkiosios karinės įrangos vienetų Ukrainai.

Gruodį šalis pasirašė memorandumą su Švedija dėl daugiau kaip 200 pėstininkų kovos mašinų CV90 tiekimo. Ji taip pat vedė derybas su JAV dėl 24 naikintuvų F-35 pirkimo.

Kad įstatymas įsigaliotų, jam turi pritarti aukštieji parlamento rūmai ir pasirašyti prezidentas.

