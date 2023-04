Seime – interpeliacija žemės ūkio ministrui, šis sako, kad „nesame blogame kelyje“

Kęstutis Navickas, žemės ūkio ministras. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Seime ketvirtadienį vyksta opozicijos inicijuota interpeliacija žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui. Valdančiosios koalicijos lyderiai deklaruoja paramą ministrui, tačiau bent dalis jos atstovų neslepia kritiškai vertinantys šį Vyriausybės narį ir neatmeta, kad dalyvaus slaptame balsavime dėl nepasitikėjimo juo, jeigu toks būtų surengtas.

Nors interpeliacijoje užduodamas vienintelis klausimas – „Koks yra protesto akcijos terminas, kuriam suėjus jūs paliktumėte žemės ūkio ministro pareigas?“, opozicinės Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Kęstutis Mažeika iš Seimo tribūnos teigė, kad ministrui „keliami fundamentiniai klausimai ir jų yra labai labai daug – dešimtys ir net šimtai“.

„Jau kelis mėnesius tęsiasi pieno krizė ir nieko šiuo klausimu nedaroma, nors vyksta protestai dėl labai mažų pieno supirkimo kainų. Žemės ūkio ministerijoje ir pavaldžiose įstaigose vyrauja chaosas. Atsistatydinęs premjerės patarėjas Ignas Jankauskas pasakė, kad Lietuvoje yra didžiausia žemės ūkio krizė, kuri niekaip nesprendžiama. Lenkijoje po ūkininkų protestų žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras Henrykas Kowalczykas pasielgė vyriškai ir atsistatydino. Taip pat raginame pasielgti ir mūsų ministrą, kuris aiškiai nesusitvarko“, – kalbėjo K. Mažeika.

Tuo metu Seimui pateiktuose atsakymuose į interpeliaciją K. Navickas pareiškė jaučiantis pareigą likti poste ir tęsti pradėtus darbus.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Iš Seimo tribūnos žemės ūkio ministras tikino, kad „nesame blogame kelyje, padėti geri pamatai žemės ūkio pertvarkai ir klestėjimui, o tai turėtų sustiprinti jo konkurencingumą“.

Ne pirmą kartą jam rengiamą interpeliaciją pats K. Navickas sieja su „daugelį kadencijų nejudintomis žemės ūkio sistemos pertvarkomis ir skaidrinimu“.

[{"title":"K. Navickas: pasėlių deklaravimo proceso ėmėsi apie 5.000 ūkininkų","url":"https://vz.lt/verslo-aplinka/2023/04/19/k-navickas-paseliu-deklaravimo-proceso-emesi-apie-5000-ukininku","category":"ARTICLE","profiles":[1057,1067,1675]},{"title":"Ministras pakartotinės interpeliacijos gali ir nesulaukti","url":"https://vz.lt/verslo-aplinka/2023/04/18/ministras-pakartotines-interpeliacijos-gali-ir-nesulaukti","category":"PREMIUM","profiles":[1057,1067,1633]},{"title":"I. Šimonytė nemano, kad keisti žemės ūkio ministrą šiuo metu būtų racionalu","url":"https://vz.lt/verslo-aplinka/2023/04/11/i-simonyte-nemano-kad-keisti-zemes-ukio-ministra-siuo-metu-butu-racionalu","category":"ARTICLE","profiles":[1057,1067]}]

Premjerė Ingrida Šimonytė yra teigusi, kad keisti žemės ūkio ministrą dabar būtų neracionalu.

Vyriausybės vadovė taip pat pripažino, kad K. Navicko likimas gali priklausyti nuo šią savaitę prasidėjusio ir iki birželio pabaigos vyksiančio pasėlių deklaravimo sėkmės ar nesėkmės. Jos teigimu, ministras nekaltas dėl to, jog reikia įgyvendinti žaliąjį kursą, kuris numatytas tiek Vyriausybės programoje, tiek ES mastu.

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen pareiškė, kad jos vadovaujamo Liberalų sąjūdžio atstovai parlamente interpeliacijos nepalaikys. Tačiau ji pripažino, kad partijoje yra ir labai kritiškai ministro atžvilgiu nusiteikusių politikų, tarp jų yra ir Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Pagal Seimo statutą, išklausius ministro atsakymus Seime, sudaryta speciali komisija, kuri pasiūlys pritarti arba nepritarti atsakymams – jeigu jie bus pripažinti nepatenkinamais, bus surengtas slaptas balsavimas dėl nepasitikėjimo ministru.

Jeigu slaptas balsavimas būtų surengtas, už tai, kad ministras būtų atleistas iš pareigų, turėtų balsuoti ne mažiau kaip pusė – mažiausiai 71 Seimo narys.

Valdantieji turi 74 mandatus Seime, opozicija vienija 67 parlamentarus. Bet K. Mažeika VŽ yra teigęs, kad „galima ir dalies valdančiosios koalicijos atstovų parama per slaptą balsavimą, jeigu jis įvyks“. Be to, opozicijos politikas vylėsi, kad ministras vis dėlto jeigu ne dabar, tai pačiu artimiausiu metu bus atleistas pačios premjerės iniciatyva.

Opozicija K. Navickui jau yra surengusi interpeliacijos procedūrą dėl padėties žemės ūkio sektoriuje 2022 m. birželį. Bet tuomet ministras išsaugojo postą, o balsavimas įžiebė konfliktą tarp valdančiųjų ir opozicijos, kuri keletą savaičių boikotavo Seimo posėdžius ir posėdžiavo atskirai.

Kęstutis Navickas, žemės ūkio ministras. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.