I. Šimonytė nemano, kad keisti žemės ūkio ministrą šiuo metu būtų racionalu

Ingrida Šimonytė, ministrė pirmininkė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Ingrida Šimonytė, premjerė, sako, kad šiuo metu keisti žemės ūkio ministrą nebūtų racionalu, nes žemės ūkio sektoriuje vyksta pokyčiai, už kuriuos tiesiogiai atsakingas ministras.

„Po savaitės maždaug prasideda deklaravimo sezonas. Tai turbūt vienas iš svarbiausių dalykų per metus, kas vyksta žemės ūkyje, nes nuo to priklauso išmokos, nuo to priklauso ūkių pajamos, daugybė dalykų“, – antradienį per interviu „Info TV“ sakė ministrė pirmininkė.

„Įsigalioja nauji strateginio planavimo dokumentai, daug pokyčių, daug iššūkių, Nacionalinės mokėjimų agentūros vadovas nedirba jau turbūt didesnę dalį laiko bent jau šiais metais, neateina į darbą. Tokiu momentu keisti ministrą, mano supratimu, būtų tiesiog labai neatsakinga“, – pridūrė ji.

I. Šimonytės teigimu, minėtas problemas turėtų spręsti dabartinis ministras Kęstutis Navickas, nes tai yra jo „asmeninės atsakomybės sritis“.

„Dabar tokių dalykų nei svarstau, nei manau, kad būtų racionalu svarstyti, – kalbėjo premjerė. – Norėčiau, kad ministras savo darbą padarytų, o tada aš jau galėsiu jį vertinti.“

Savo poziciją ministrė pirmininkė komentavo „Lietuvos rytui“ praėjusią savaitę pranešus, kad ji yra apsisprendusi pakeisti minėtą Vyriausybės narį.

Dėl situacijos žemės ūkio sektoriuje Seimo opozicija ministrui rengia interpeliaciją, surinkti visi reikalingi parašai.

Interpeliacijos iniciatoriai padėtį žemės ūkio sektoriuje vadina kritine ir abejoja ministro gebėjimu ją suvaldyti.

K. Navickas netrukus turėtų gauti Seimo nario įgaliojimus – jis užims mandato atsisakiusio buvusio konservatoriaus Mykolo Majausko vietą.

Ministrui interpeliacija grasinama ne pirmą kartą. Pareigas jis išsaugojo 2022 m. birželio pradžioje, tada inicijavusi nepasitikėjimą ministru opozicija nenumatytame posėdyje protestuodama nedalyvavo.

